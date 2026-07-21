«Καμπανάκι» για την κατάσταση στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες εν μέσω καύσωνα

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Η συνεχιζόμενη ταλαιπωρία από τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η υπηρεσία καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες διαδικασίες που επηρεάζουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά.

Με δήλωσή του, ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ, Θοδωρής Κατσωνόπουλος, εκφράζει τη στήριξή του προς τους εργαζόμενους της ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την οριστική επίλυση του προβλήματος και την εξασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της χώρας.

Αναλυτικά η δήλωση στήριξης που εξέδωσε ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος, Αιρετός ΚΥΣΔΕ:

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, οι οποίοι καλούνται να εργαστούν εν μέσω καύσωνα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων ηλεκτροδότησης του κτιρίου.

Είναι απαράδεκτο μία από τις μεγαλύτερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, που εξυπηρετεί περίπου 3.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς και διαχειρίζεται καθημερινά εκατοντάδες διοικητικές υποθέσεις και αιτήματα, να λειτουργεί υπό συνθήκες που δυσχεραίνουν τόσο την εργασία του προσωπικού όσο και την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική στήριξη των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των πολιτών.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας, την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας και την προστασία του δημόσιου εξοπλισμού.

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καλείται το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας να συνεδριάσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών.

2. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.

3. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς.

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών.

5. Ένταξη εκπαιδευτικών στην ειδική κατηγορία.

6. Αιτήματα εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερα το 2ο θέμα, που αφορά τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά, είναι εξαιρετικά απαιτητικό, καθώς προϋποθέτει την επεξεργασία μεγάλου αριθμού αιτήσεων, τη διασταύρωση στοιχείων και την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα κρίσιμης διαδικασίας, από την οποία εξαρτάται η υπηρεσιακή κατάσταση εκατοντάδων συναδέλφων.

Οι αποφάσεις αυτές οφείλουν να ληφθούν με απόλυτη ακρίβεια, διαφάνεια και αντικειμενικότητα, ώστε να αποφευχθούν λάθη και αδικίες. Είναι, όμως, αυτονόητο ότι μια τόσο σοβαρή διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιείται υπό ακατάλληλες συνθήκες εργασίας, συνθήκες που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες που στηρίζουν την εκπαίδευση λειτουργούν με επάρκεια, ασφάλεια και αξιοπιστία. Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι και όσοι εμπλέκονται με τις υπηρεσιακές διαδικασίες (μέλη ΠΥΣΔΕ, αιρετοί) να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ολοκλήρωση τους, χωρίς να τους παρέχονται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να επιτελέσουν το έργο τους.

Η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της ΔΔΕ όμως, αφορά πρωτίστως τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εξυπηρετούνται από αυτήν και αναμένουν την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών τους υποθέσεων.

Τέλος, σε πολλές υπηρεσίες εκπαίδευσης ανά τη χώρα, αλλά και στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν με θερινή υπηρεσία, οι συνάδελφοί μας συνεχίζουν να εργάζονται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ελλείψεων σε κατάλληλες υποδομές. Η Πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, επαρκείς κτιριακές υποδομές και την απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η προστασία των εργαζομένων οφείλει να είναι σταθερή προτεραιότητα μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.