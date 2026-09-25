ΚΕΔΑΣΥ: Συναγερμός για την υποστελέχωση – Τι ζητούν βουλευτές από το Υπουργείο Παιδείας

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ΚΕΔΑΣΥ: «Οριακή» η διοικητική στελέχωση – Στη Βουλή τα κενά και η μείωση των αποσπάσεων

Στη Βουλή επανέρχεται το ζήτημα της διοικητικής υποστελέχωσης των ΚΕΔΑΣΥ, με πέντε βουλευτές να ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας πλήρη εικόνα για τις καλυμμένες και τις κενές οργανικές θέσεις σε καθεμία από τις 71 δομές της χώρας, αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ενίσχυσή τους με μόνιμο διοικητικό προσωπικό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται παράλληλα οι μειωμένες αποσπάσεις εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο, την ώρα που, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι βουλευτές, οι ανάγκες των ΚΕΔΑΣΥ έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Την Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπογράφουν οι βουλευτές Ιωάννης Αμανατίδης, Έλενα Ακρίτα, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Καριπίδης και Γεώργιος Παπαηλιού.

97 οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού

Όπως επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική παρέμβαση, με τον νόμο 4823/2021 προβλέφθηκαν οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού για τα ΚΕΔΑΣΥ, ενώ με υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου του 2021 κατανεμήθηκαν συνολικά 97 οργανικές θέσεις στις δομές της χώρας.

Οι βουλευτές επικαλούνται, ωστόσο, δημόσια παρέμβαση του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΚΕΔΑΣΥ, ΣΑΕΚ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία η σημερινή εικόνα παραμένει ιδιαίτερα προβληματική.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι σε μεγάλα ΚΕΔΑΣΥ, μεταξύ αυτών και της Θεσσαλονίκης, μία δομή μπορεί να διαθέτει από 60 έως 140 άτομα προσωπικό, ενώ η αναλογία διοικητικού προς το υπόλοιπο προσωπικό φέρεται, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Συλλόγου, να έχει μεταβληθεί από περίπου 1 προς 10 το 2007 σε έως και 1 προς 100 σήμερα.

Στην Ερώτηση διευκρινίζεται ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από τον Σύλλογο και ότι απαιτείται επίσημη αποτύπωσή τους από το Υπουργείο Παιδείας.

Από 35 σε 22 οι αποσπάσεις – Τι αναφέρεται για τη φετινή χρονιά

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, είχε αναδειχθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2026.

Τότε ο Σύλλογος είχε διαμαρτυρηθεί για τη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών που παρέχουν διοικητικό έργο στα ΚΕΔΑΣΥ. Με βάση τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί, οι συγκεκριμένες αποσπάσεις μειώθηκαν από 35 σε 22, δηλαδή κατά περίπου 37%, για την περίοδο 2026-2029.

Νεότερα στοιχεία που επικαλούνται οι βουλευτές δείχνουν, σύμφωνα με τον Σύλλογο, περαιτέρω επιβάρυνση της κατάστασης: για τα 71 ΚΕΔΑΣΥ της χώρας αναφέρεται ότι αποσπάστηκαν μόλις 7 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για διοικητικό έργο, όταν την προηγούμενη χρονιά ήταν 17.

Παράλληλα, διατυπώνονται ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αποσπάσεις κατανεμήθηκαν μεταξύ των διαφορετικών δομών και τις πραγματικές ανάγκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Το ζήτημα είχε τεθεί στην υπουργό Παιδείας

Στην Ερώτηση αναφέρεται ακόμη ότι, σύμφωνα με τον Σύλλογο, το θέμα είχε τεθεί στην υπουργό Παιδείας κατά τη συνάντησή τους στις 16 Μαρτίου 2026.

Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, είχαν τότε παρουσιαστεί προτάσεις τόσο για την ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ όσο και για αύξηση των οργανικών θέσεων.

Οι βουλευτές συνδέουν το ζήτημα της διοικητικής στελέχωσης με την ίδια τη δυνατότητα των ΚΕΔΑΣΥ να ανταποκρίνονται εγκαίρως στο έργο τους, καθώς οι συγκεκριμένες δομές εξυπηρετούν μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς και έχουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τι ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητείται αρχικά να παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα στελέχωσης και των 71 ΚΕΔΑΣΥ: πόσες οργανικές διοικητικές θέσεις προβλέπονται, πόσες έχουν καλυφθεί και πόσες παραμένουν κενές σε κάθε δομή.

Παράλληλα, ζητούνται συγκριτικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπάστηκαν για διοικητικό έργο τα σχολικά έτη 2025-2026 και 2026-2027, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίστηκαν οι ανάγκες και έγινε η κατανομή τους.

Το δεύτερο βασικό ερώτημα αφορά τις μόνιμες λύσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο. Οι βουλευτές ρωτούν εάν προβλέπεται αύξηση των οργανικών θέσεων και κάλυψη των κενών με μόνιμο διοικητικό προσωπικό, αλλά και εάν μέχρι τότε θα επανεξεταστούν οι ανάγκες και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Ζητούν να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία στη Βουλή

Οι πέντε βουλευτές δεν περιορίζονται στα ερωτήματα, αλλά καταθέτουν και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.

Ζητούν από την υπουργό Παιδείας να προσκομίσει αναλυτικό πίνακα για κάθε ΚΕΔΑΣΥ με τις προβλεπόμενες, καλυμμένες και κενές οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού.

Παράλληλα, ζητούν τους πίνακες των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν για διοικητικό έργο κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη, ανά ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η καταγραφή των αναγκών και η κατανομή των αποσπάσεων για το 2026-2027.