Συνελήφθησαν οι γονείς δύο ανήλικων παιδιών – Στο επίκεντρο οι συνθήκες διαβίωσης

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Στην παρέμβαση των Αρχών και στη σύλληψη ενός ζευγαριού που ζούσε μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά του οδήγησε έλεγχος σε κατοικία στη Ρόδο, μετά από πληροφορίες που κινητοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, καθώς κατά την αυτοψία στο σπίτι φέρεται να διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες υγιεινής, οι οποίες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εκτιμήθηκε ότι μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των μελών της οικογένειας.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν ένας 31χρονος άνδρας, μία γυναίκα 35 ετών και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ο έλεγχος έγινε παρουσία δικαστικού επιμελητή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τις συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στο σπίτι.

Κατά την αυτοψία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι Αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με μια εικόνα έντονης υγειονομικής υποβάθμισης.

Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στα δύο ανήλικα παιδιά που ζούσαν στην κατοικία.

Οι συνθήκες που φέρεται να εντοπίστηκαν δεν αξιολογήθηκαν απλώς ως ακαταστασία του χώρου. Αντιθέτως, εκτιμήθηκε ότι η κατάσταση μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ενδεχομένως για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια, καθώς και όλες οι παράμετροι της υπόθεσης, αποτελούν αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνελήφθησαν οι δύο γονείς

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τα ευρήματα στην κατοικία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου και της 35χρονης.

Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και τα δεδομένα που οδήγησαν στην επέμβαση των Αρχών.