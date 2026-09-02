Φουρνά Ευρυτανίας: «Φεύγουμε γιατί το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying» – Τι καταγγέλλει πολύτεκνη οικογένεια

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Μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που είχε δημιουργηθεί αρχικά γύρω από τη νέα ζωή μιας πολύτεκνης οικογένειας στη Φουρνά Ευρυτανίας παρουσίασαν η Βάσω Εμμανουήλ και ο σύζυγός της Στέφανος, εξηγώντας δημόσια τους λόγους που τελικά τους οδήγησαν να εγκαταλείψουν το χωριό και να μετακομίσουν στη Νάξο.

Μιλώντας στο Mega, οι δύο γονείς περιέγραψαν μια καθημερινότητα με σοβαρές δυσκολίες, αναφερόμενοι σε bullying σε βάρος του παιδιού τους, μποϊκοτάζ στο κατάστημα που άνοιξαν, έλλειψη εργασίας και προβλήματα στο σπίτι όπου διέμεναν. Η Βάσω Εμμανουήλ υποστήριξε ότι η κατάσταση που αντιμετώπισαν στο χωριό απείχε σημαντικά από όσα είχαν προσδοκήσει όταν αποφάσισαν να εγκατασταθούν εκεί.

«Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, ένας από τους βασικότερους λόγους που η οικογένεια επέλεξε αρχικά τη μετακόμιση στη Φουρνά ήταν η επιθυμία να προσφέρει ένα διαφορετικό περιβάλλον στον μεγαλύτερο γιο της, ο οποίος, όπως έχει υποστηρίξει, είχε ήδη βιώσει bullying την περίοδο που η οικογένεια ζούσε στη Γερμανία.

Η Βάσω Εμμανουήλ κατήγγειλε, ωστόσο, ότι αντί να αλλάξει η κατάσταση, το παιδί της αντιμετώπισε και στο χωριό δύσκολες συμπεριφορές.

Όπως είπε, όταν ο γιος της μίλησε για όσα είχε βιώσει, μέρος της τοπικής κοινωνίας αντέδρασε απέναντι στην οικογένεια. Κατά την ίδια, δημιουργήθηκε η αντίληψη ότι «ο ξένος προσέβαλε τον ντόπιο», με αποτέλεσμα να υπάρξει αρνητική στάση απέναντι στο κατάστημα που είχαν ανοίξει.

Η καταγγελία για μποϊκοτάζ στο κατάστημα

Η ίδια υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «μεγάλη μερίδα του χωριού έκανε μποϊκοτάζ στο μαγαζάκι που ανοίξαμε», συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με όσα είχε καταγγείλει το παιδί της.

Η οικογένεια είχε δημιουργήσει το κατάστημα «Λίγο απ’ όλα», επιχειρώντας να εξασφαλίσει εισόδημα για την καθημερινότητά της. Όπως ανέφερε η Βάσω Εμμανουήλ, η απόφαση να ανοίξουν δική τους επιχείρηση δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά προέκυψε επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν υπήρχαν διαθέσιμες δουλειές.

«Δεν υπήρχαν δουλειές, γι’ αυτό ανοίξαμε το μαγαζί. Γιατί τελείωναν τα χρήματα που φέραμε από τη Γερμανία», είπε, σημειώνοντας ότι έπρεπε να βρεθεί τρόπος για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους.

Η κριτική προς την πρωτοβουλία εγκατάστασης οικογενειών

Η Βάσω Εμμανουήλ άσκησε επίσης κριτική στην Παναγιώτα Διαμαντή, πρόεδρο της οργάνωσης «Νέα Ζωή στο Χωριό» και δασκάλα που είχε αναλάβει τις κινήσεις για τη μετάβαση της οικογένειας στη Φουρνά.

Όπως υποστήριξε, θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να επεκταθεί τόσο γρήγορα η προσπάθεια σε νέες οικογένειες και διαφορετικά χωριά, εάν προηγουμένως δεν είχε εξασφαλιστεί συνεχής στήριξη για όσους είχαν ήδη εγκατασταθεί.

Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι, μετά την αρχική βοήθεια για τις διαδικασίες και τα πρώτα έξοδα, η οικογένεια δεν είχε πλέον την υποστήριξη που περίμενε για να συνεχίσει τη ζωή της στο χωριό.

«Ζούσαμε σε σπίτι με αρουραίους»

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι καταγγελίες της και για τις συνθήκες στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια.

Η Βάσω Εμμανουήλ υποστήριξε ότι το ακίνητο παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα και ότι χρειάστηκε να διαθέσουν δικά τους χρήματα για να το βελτιώσουν.

«Ζούσαμε με αρουραίους και το παιδί ήταν συνέχεια στον γιατρό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπήρχαν προβλήματα με τη σόμπα, ενώ στο σπίτι έμπαιναν νερά και χιόνια.

Όπως εξήγησε, πέρα από τα συγκεκριμένα προβλήματα, το σπίτι ήταν μικρό για τις ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας, γεγονός που τους οδήγησε να αναζητήσουν μεγαλύτερη κατοικία.

Σύμφωνα με την ίδια, εγκατέλειψαν το συγκεκριμένο σπίτι στις 27 Μαρτίου, καθώς την επόμενη ημέρα επρόκειτο να εγκατασταθεί εκεί άλλη οικογένεια που θα συμμετείχε στο πρόγραμμα.

«Δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε»

Περιγράφοντας συνολικά την απόφαση αποχώρησης, η Βάσω Εμμανουήλ υποστήριξε ότι το οικογενειακό περιβάλλον και οι οικονομικές δυσκολίες δεν τους επέτρεπαν πλέον να συνεχίσουν.

«Φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας», ανέφερε.

Η αδελφή της, η οποία είναι μονογονέας, παραμένει στη Φουρνά και, σύμφωνα με όσα είπε, έχει αναλάβει τη λειτουργία του καταστήματος που είχαν δημιουργήσει η Βάσω Εμμανουήλ και ο σύζυγός της.

Η ίδια οικογένεια έχει πλέον εγκατασταθεί στη Νάξο, με τη Βάσω Εμμανουήλ να υποστηρίζει ότι η καθημερινότητά τους εκεί είναι πολύ καλύτερη.

Η διαφορετική εικόνα στην αποχαιρετιστήρια ανάρτηση

Οι νέες καταγγελίες παρουσιάζουν πάντως πιο σκληρή εικόνα από εκείνη που είχε μεταφέρει η ίδια λίγες ημέρες νωρίτερα μέσα από την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της για τη Φουρνά.

Σε εκείνο το μήνυμα είχε κάνει λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο αλλά σημαντικό κύκλο της ζωής τους, εξηγώντας ότι πριν από δύο χρόνια η οικογένεια άφησε πίσω της την προηγούμενη καθημερινότητα και μετακόμισε στο χωριό με όνειρα και την προσδοκία ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει εκεί μια νέα αρχή.

Είχε αναφερθεί επίσης με θερμά λόγια σε κατοίκους της Φουρνάς που τους βοήθησαν, λέγοντας ότι γνώρισαν ανθρώπους οι οποίοι τους άνοιξαν τα σπίτια τους και τους στήριξαν με έναν καλό λόγο, μια βοήθεια ή μια αγκαλιά.

Παράλληλα, είχε παραδεχθεί ότι οι προσδοκίες τους δεν επιβεβαιώθηκαν στο σύνολό τους και ότι ορισμένα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά από ό,τι είχαν φανταστεί.

Η ίδια είχε υπογραμμίσει τότε ότι η οικογένεια δεν έφευγε με θυμό, αλλά με ανάμεικτα συναισθήματα, κρατώντας τις θετικές εμπειρίες και αφήνοντας πίσω όσα την είχαν πληγώσει.

Στο ίδιο μήνυμα είχε ξεκαθαρίσει ότι η αποχώρησή τους δεν σήμαινε ότι δεν αγάπησαν τον τόπο, επισημαίνοντας πως έδωσαν μια πραγματική ευκαιρία στην προσπάθειά τους και ότι η Φουρνά θα παραμείνει κομμάτι της ζωής τους.