Επαγγελματική κατάρτιση: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Δωρεάν φοίτηση και αμειβόμενη πρακτική

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H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής καταρτιζόμενων στην Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) Περάματος, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-20276, από:

την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 13:00 μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 20:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά με αποστολή email ή δια ζώσης στην Ε.Σ.Κ. Η εγγραφή στην Ε.Σ.Κ. πραγματοποιείται χωρίς άλλους περιορισμούς (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

Ε.Σ.Κ. Περάματος

Λεωφόρος Δημοκρατίας 238 & Μαρίας Κιουρί, T.K. 18863, Πέραμα

Τηλέφωνο: 210-4961602

Ε-mail: [email protected]

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Η φοίτηση στην Ε.Σ.Κ. Περάματος, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι δωρεάν και παρέχεται σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική ζωή.

Η φοίτηση στην Ε.Σ.Κ. είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα.

Στους αποφοίτους των Ε.Σ.Κ. χορηγείται πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Στην Ε.Σ.Κ. Περάματος για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 προκηρύσσεται για εγγραφές η ειδικότητα «Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων».