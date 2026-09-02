Burlington Books – ΔΩΡΕΑΝ Webinars Σεπτεμβρίου

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Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη σειρά webinars Teachers’ Community της Burlington Books για τον μήνα Σεπτέμβριο, με τρία ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα που καλωσορίζουν τη νέα σχολική χρονιά και προσφέρουν χρήσιμες ιδέες για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το webinar «Έναρξη σχολικής χρονιάς! Τι «συμβόλαιο» είναι απαραίτητο να κάνω με τους μαθητές μου;» με την Ελένη Λιβανίου, PhD, Educational Psychologist.

Το webinar εστιάζει στη σημασία της θέσπισης ενός ουσιαστικού «συμβολαίου» με τους μαθητές από την αρχή της σχολικής χρονιάς, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ: https :// BurlingtonEnglish . zoom . us / meeting / register / MRfhViK _ S – ejdFz 7 ZFZniw

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το webinar «Έναρξη σχολικής χρονιάς! Ποια είναι τα θέματα της πρώτης συνάντησης με τους γονείς;» με την Ελένη Λιβανίου, PhD, Educational Psychologist. Η συνάντηση με τους γονείς αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας θετικής και ουσιαστικής συνεργασίας. Το webinar επικεντρώνεται στα βασικά θέματα που αξίζει να συζητηθούν στην πρώτη συνάντηση της σχολικής χρονιάς.

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ: https :// BurlingtonEnglish . zoom . us / meeting / register /2 DvXxbWPTf 2 YLCvoXETyyQ

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το webinar “Fresh Start, Clear Rules: Using AI to Enhance Learning” με τον Δημήτρη Πρίμαλη, Senior Teacher Trainer, Burlington Books. Tο webinar προσφέρει στους εκπαιδευτικούς Αγγλικών ένα πρακτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και αποτελεσματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τάξη. Μέσα από έτοιμες δραστηριότητες για την τάξη, οι εκπαιδευτικοί θα εξετάσουν τρόπους με τους οποίους το AI μπορεί να ενισχύσει τις γλωσσικές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των μαθητών, βοηθώντας τους να αναπτύξουν σωστές και υπεύθυνες συνήθειες χρήσης του AI από την πρώτη κιόλας μέρα.