Σχολεία χωρίς μαθητές και πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί χωρίς δουλειά: Οι αρνητικές επιπτώσεις στο δημογραφικό πρόβλημα

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Την καθιέρωση ποσόστωσης 16% υπέρ των πολύτεκνων εκπαιδευτικών τόσο στους μόνιμους διορισμούς όσο και στις προσλήψεις αναπληρωτών ζητά από το υπουργείο Παιδείας η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), συνδέοντας το αίτημά της με το δημογραφικό πρόβλημα, τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού και το κλείσιμο σχολικών μονάδων.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την ολοκλήρωση των πρόσφατων μόνιμων διορισμών, η Συνομοσπονδία εκφράζει έντονη αντίθεση στην πολιτική που ακολουθείται, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία πολύτεκνων οικογενειών και εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση σχολείων που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη συρρίκνωση του αριθμού των μαθητών.

«21.000 λιγότεροι μαθητές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Η ΑΣΠΕ επικαλείται στοιχεία για σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει, μέσα στην τελευταία τριετία καταγράφονται 21.000 λιγότεροι μαθητές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι από το 2023 έως το 2026 λειτουργούν περίπου 100 λιγότερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, ενώ ειδικά για τη φετινή χρονιά κάνει λόγο για 75 λιγότερες σχολικές μονάδες.

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Για τη Συνομοσπονδία, κάθε σχολείο που παύει να λειτουργεί επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην ελληνική Περιφέρεια. Η ΑΣΠΕ θεωρεί ότι η αντιμετώπιση της μείωσης των μαθητών αποκλειστικά μέσω κλεισίματος ή συγχωνεύσεων σχολείων δεν λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών μέσα από τη στήριξη οικογενειών με πολλά παιδιά.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρίσκεται η διεκδίκηση ειδικής κατηγορίας 16% των θέσεων για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς.

Η ΑΣΠΕ υποστηρίζει ότι αντίστοιχη πρόβλεψη εφαρμόζεται στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, όχι όμως στην εκπαίδευση, και χαρακτηρίζει την καθιέρωσή της μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος που θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή της, να έχει θετική επίδραση τόσο στο δημογραφικό όσο και στην εργασιακή αποκατάσταση των εκπαιδευτικών.

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Η Συνομοσπονδία ασκεί παράλληλα κριτική στη λογική ότι η μείωση των μαθητών δικαιολογεί το κλείσιμο σχολικών μονάδων και καθιστά αντιφατικό το αίτημα για περισσότερες προσλήψεις πολύτεκνων.

Γιατί συνδέει τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς με τη διατήρηση των σχολείων

Η ΑΣΠΕ προβάλλει ως βασικό επιχείρημα ότι ο διορισμός ενός πολύτεκνου εκπαιδευτικού στην Περιφέρεια μπορεί να έχει ευρύτερη επίδραση στην τοπική κοινωνία.

Όπως υποστηρίζει, όταν ένας εκπαιδευτικός με πολυμελή οικογένεια διορίζεται στην επαρχία και μετακινείται μαζί με τα παιδιά του, η εγγραφή τεσσάρων, πέντε ή ακόμη περισσότερων παιδιών στα σχολεία της περιοχής μπορεί να ενισχύσει άμεσα τον μαθητικό πληθυσμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμβάλει στη συνέχιση της λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία εκτιμά ότι η εξασφάλιση μόνιμης εργασίας για πολύτεκνους μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη δημιουργία οικογένειας από νέους εκπαιδευτικούς.

«Το κλείσιμο ενός σχολείου διώχνει τις νέες οικογένειες»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συνέπειες που, σύμφωνα με την ΑΣΠΕ, προκαλεί η κατάργηση σχολικών μονάδων στις μικρότερες τοπικές κοινωνίες.

Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι δημιουργείται ένας «φαύλος κύκλος», καθώς η μείωση του μαθητικού πληθυσμού οδηγεί στο κλείσιμο σχολείων, ενώ η απουσία σχολικής μονάδας αποθαρρύνει με τη σειρά της νέες οικογένειες από το να παραμείνουν ή να εγκατασταθούν σε ένα χωριό.

Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτηρίζει τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς «μαγιά» για τη διατήρηση ζωντανών τοπικών κοινοτήτων και θεωρεί ότι η πολιτική των διορισμών μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης δημογραφικής στρατηγικής.

Τι ζητά από το υπουργείο Παιδείας

Η ΑΣΠΕ καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή της ποσόστωσης 16% για τους πολύτεκνους σε όλους τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών αλλά και στις προσλήψεις αναπληρωτών.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, εγκαλεί την κυβέρνηση για αντίφαση ανάμεσα στις εξαγγελίες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και στην πολιτική που, κατά την ίδια, ακολουθείται απέναντι στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς.

«Δεν μπορεί η Κυβέρνηση από τη μία πλευρά να εξαγγέλλει μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα και από την άλλη το Υπουργείο Παιδείας να στερεί το δικαίωμα στην εργασία από εκείνους που έμπρακτα στηρίζουν το μέλλον της Ελλάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΑΣΠΕ.