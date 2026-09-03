Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Πότε θα γίνει η β’ φάση – Τι αναμένεται για τη γ’ φάση

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Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η Α΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών ολοκληρώθηκε. Μετά την πρώτη μεγάλη φάση ακολουθούν νέες προσλήψεις στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ ο Νοέμβριος αποτελεί ακόμη ένα κρίσιμο χρονικό σημείο για την κάλυψη κενών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στο iPaidia.gr, τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι επόμενες προσλήψεις.

Τονίζεται ότι, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας για το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων και τις φάσεις που θα ακολουθήσουν .

Τέλη Σεπτεμβρίου η επόμενη μεγάλη φάση

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, το επόμενο σημαντικό κύμα προσλήψεων αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά η Β1΄ Φάση πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, όταν προσλήφθηκαν 9.445 εκπαιδευτικοί και 1.556 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Για το 2026-2027, η αντίστοιχη διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στα κενά που θα εξακολουθούν να υπάρχουν μετά την Α΄ Φάση. Σε αυτά θα προστεθούν νέα λειτουργικά κενά, καθώς και ανάγκες που ενδέχεται να δημιουργηθούν από μη αναλήψεις υπηρεσίας ή παραιτήσεις.

Νέες προσλήψεις και στις αρχές Οκτωβρίου

Ο προγραμματισμός δεν ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το προηγούμενο σχολικό έτος ακολούθησε η Β2΄ Φάση στις 8 Οκτωβρίου 2025, γεγονός που δείχνει ότι η κάλυψη των βασικών αναγκών μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη μεγάλη φάση του Σεπτεμβρίου.

Έτσι, το διάστημα από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσει ένα ευρύτερο χρονικό παράθυρο νέων προσλήψεων αναπληρωτών.

Παράλληλα, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ενεργοποιούνται σταδιακά και άλλες διαδικασίες, όπως ειδικές προσκλήσεις, ΥΜΕΠΑΛ, Ψηφιακό Φροντιστήριο και ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Νοέμβριος: Νέο σημαντικό κύμα προσλήψεων

Ιδιαίτερη σημασία για τους αναπληρωτές έχει και ο Νοέμβριος, καθώς η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς έδειξε ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν ακόμη και δύο διαδοχικά κύματα προσλήψεων.

Στις 11 Νοεμβρίου 2025, κατά τη Γ1΄ Φάση, πραγματοποιήθηκαν 5.383 προσλήψεις εκπαιδευτικών, ενώ στις 20 Νοεμβρίου ακολούθησε η Γ2΄ Φάση με νέο κύμα προσλήψεων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Επομένως, και για τη νέα σχολική χρονιά ο Νοέμβριος αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό χρονικό σημείο για όσους δεν προσληφθούν στις πρώτες φάσεις.