Εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια: Αντίδραση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία – Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί

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Την αντίθεσή της στην αποκλειστικά ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια εκφράζει η ΕΛΜΕ Λήμνου, ζητώντας την επαναφορά της δια ζώσης ψηφοφορίας.

Με αφορμή την υπουργική απόφαση για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2026, η ΕΛΜΕ επισημαίνει ότι ένα μέτρο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2020, εν μέσω πανδημίας, τείνει πλέον να παγιωθεί, παρά την άρση των υγειονομικών περιορισμών. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η εκλογική διαδικασία πρέπει να σέβεται τη βούληση του κλάδου και να διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ :

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 25 Αυγούστου 2026 και καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή στις 7 Νοεμβρίου 2026 των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, το Υπουργείο Παιδείας για άλλη μια φορά επιμένει εμμονικά στην επιβολή της αποκλειστικά ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Θυμίζουμε ότι η αποκλειστικά ηλεκτρονική ψηφοφορία επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2020, εν μέσω πανδημίας, αποτελώντας πολιτική απόφαση της τότε Υπουργού Παιδείας, κ. Κεραμέως. Με πρόσχημα την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, η απόφαση αυτή επιβλήθηκε αυταρχικά, αψηφώντας τις προτάσεις του κλάδου για παράταση της θητείας των αιρετών και πραγματοποίηση δια ζώσης εκλογών μόλις το επέτρεπαν οι υγειονομικές συνθήκες.

Ο προσχηματικός χαρακτήρας αυτού του επιχειρήματος αποδείχθηκε πολύ γρήγορα. Το 2022, μετά την άρση των υγειονομικών περιορισμών, το Υπουργείο διατήρησε την αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία! Το ίδιο έπραξε το 2024 και επιχειρεί να επαναλάβει και το 2026, μετατρέποντας ένα υποτιθέμενο έκτακτο μέτρο σε μόνιμο καθεστώς.

Απαιτούμε να υπάρξει νέα απόφαση που θα επιτρέπει τη δια ζώσης εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, διαδικασία που προβλέπεται τόσο στο Π.Δ. 1/2003 όσο και στον νόμο 4728/2020.

Η πραγματοποίηση των εκλογών για ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια οφείλει να σέβεται τη βούληση του κλάδου να εκλέγει τους εκπροσώπους του με δια ζώσης διαδικασίες, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, χωρίς να απαξιώνεται η διαδικασία της ζωντανής και δημοκρατικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών.