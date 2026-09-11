15.000 κενά στα σχολεία: Τι ζητά η ΕΛΑΣ για εκπαιδευτικούς και μαθητές

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ΕΛΑΣ για νέα σχολική χρονιά: Ψυχολόγοι σε όλα τα σχολεία και αύξηση της χρηματοδότησης

Με αιχμή την άμεση κάλυψη 15.000 κενών στα σχολεία, αλλά και με αιτήματα για περισσότερους μόνιμους διορισμούς, οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) τοποθετείται με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε ανακοίνωσή του, ο τομέας Παιδείας του κόμματος απευθύνει ευχές σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ο αγώνας για τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης είναι διαρκής». Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, οι συνθήκες εργασίας στα σχολεία, η στελέχωση με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και η κατάσταση των σχολικών υποδομών.

ΕΛΑΣ: Να καλυφθούν άμεσα τα 15.000 κενά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη κάλυψης των 15.000 κενών θέσεων που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι προσλήψεις αναπληρωτών αναμένεται να φτάσουν συνολικά τις 45.000, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30.000. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το κόμμα ζητά να προχωρήσει άμεσα η κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών.

Μόνιμοι διορισμοί και οικονομική αναβάθμιση εκπαιδευτικών

Στις προτεραιότητες που θέτει η ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση των μόνιμων διορισμών και η οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ζητά τη διαμόρφωση συνθηκών «σχολικής ειρήνης», τη θεσμική θωράκιση των εκπαιδευτικών και την παύση των διώξεων, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει την ομαλή και δημιουργική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει το κόμμα αφορά τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, ζητώντας τη μείωσή του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μικρότερα τμήματα μπορούν να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και να δώσουν περισσότερο χώρο στη φωνή των παιδιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των εντάσεων που μπορεί να προκύπτουν μέσα στη σχολική καθημερινότητα.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε όλα τα σχολεία

Η ανακοίνωση θέτει επίσης ως προτεραιότητα την κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, προκειμένου να υπάρχει υποστήριξη για τα σύνθετα ψυχοκοινωνικά ζητήματα που εμφανίζονται στη σχολική ζωή.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ ζητά βελτίωση των σχολικών υποδομών, συνδέοντάς την τόσο με την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ζητά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης

Το κόμμα ζητά, τέλος, γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να καλύψει την απόσταση που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη χωρίζει από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η στήριξη της εκπαίδευσης είναι επένδυση στα παιδιά μας και στο μέλλον της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση, με την ΕΛΑΣ να δηλώνει ότι καταθέτει συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις για τα προβλήματα της εκπαίδευσης.