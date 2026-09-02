Σχολεία: Οι εκπαιδευτικοί ανακοίνωσαν νέες στάσεις εργασίας – Δείτε πότε και γιατί

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Σε συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 προχωρά η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, με την κινητοποίηση να αφορά τους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΔΟΕ επιδιώκει να παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς για τις ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής απασχόλησης που τους ανατίθενται, ανάλογα με το ωράριο του καθενός.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης παρέμβασης της Ομοσπονδίας σχετικά με τα κενά στα σχολεία και την επιλογή του υπουργείου Παιδείας να αντιμετωπιστούν, όπως αναφέρει η ΔΟΕ, μέσω της ανάθεσης υποχρεωτικών υπερωριών.

Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι στάσεις εργασίας

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ αποφάσισε την κήρυξη πανελλαδικών στάσεων εργασίας για το διάστημα από 11/9/2026 έως 30/9/2026.

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Οι στάσεις δεν αφορούν ένα ενιαίο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα της σχολικής ημέρας, αλλά τις ώρες κατά τις οποίες ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες σε κάθε εκπαιδευτικό, ανάλογα με το πρόγραμμά του.

Με τον τρόπο αυτό, η Ομοσπονδία δηλώνει ότι στόχος της είναι η συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων της που καλούνται να εργαστούν πέραν του προβλεπόμενου διδακτικού τους ωραρίου μέσω υποχρεωτικής ανάθεσης.

Στο επίκεντρο τα κενά στα σχολεία

Η νέα απόφαση συνδέεται από τη ΔΟΕ με το ζήτημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων και ειδικότερα με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Η Ομοσπονδία παραπέμπει στην ανακοίνωσή της με αριθμό 769 και ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2025, η οποία είχε ως αντικείμενο «τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να “καλυφθούν” με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών».

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Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και τις νέες στάσεις εργασίας, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το πρώτο διάστημα λειτουργίας των σχολείων τον Σεπτέμβριο.

Τι αποφάσισε η ΔΟΕ

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση:

«Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. […] αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 11/9/2026 έως τις 30/9/2026 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη».

Έτσι, η κινητοποίηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ώρες των υποχρεωτικών υπερωριών, με τη ΔΟΕ να θέτει ως βασικό στόχο, όπως αναφέρει και στο θέμα της ανακοίνωσής της, την «προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων» των εκπαιδευτικών.