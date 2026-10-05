ΠΟΣΥΠ: «Θα αναζητήσουμε ποινικές και αστικές ευθύνες του Βρούτση» για τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων στη ΓΓΑ

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Ζήτημα ισονομίας και ίσων ευκαιριών στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει η ΠΟΣΥΠ, καταγγέλλοντας ότι η μη σύσταση του δεύτερου Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων επί 14 μήνες δημιούργησε διαφορετικές συνθήκες για τους εργαζομένους του υπουργείου Παιδείας.

Σοβαρές ενστάσεις για τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διατυπώνει η ΠΟΣΥΠ, θέτοντας ζήτημα ισονομίας και ίσων ευκαιριών μεταξύ των εργαζομένων του υπουργείου Παιδείας. Η Ομοσπονδία επικεντρώνει την κριτική της στη μη σύσταση του δεύτερου Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, η οποία, όπως υποστηρίζει, παρέμεινε σε εκκρεμότητα για 14 μήνες.

Σε ανακοίνωσή της προς τον Πρωθυπουργό, η ΠΟΣΥΠ υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση επηρέασε τη διαδικασία και δημιούργησε διαφορετικές συνθήκες για τους υποψηφίους που επιθυμούσαν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ουσιαστικά «κενή περιεχομένου» τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη, μετά και την ψήφιση του νέου νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο, ο οποίος προβλέπει τη σύσταση νέων Συμβουλίων Επιλογής από το ΑΣΕΠ.

Αναυτικά η επιστολή της ΠΟΣΥΠ

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Μετά δεκατέσσερις (14) μήνες από την αναιτιολόγητη νομοθέτηση(άρθρο 113, ν.5224/05-08-2025) του Αν. Υπουργού ΥΠΑΙΘΑ κ. Βρούτση, ώστε να δημιουργηθεί και δεύτερο (2ο) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, που θα υλοποιούσε την επιλογή μόνο των Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

Μετά το μείζον πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο μας και στην απρόσκοπτη και καθολική διαδικασία της επιλογής όλων των νέων Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, και

Μετά την σκοπιμότητα του κ. Βρούτση να μην συστήσει, έως σήμερα, το δεύτερο (2ο) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που ο ίδιος νομοθέτησε, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τον Αύγουστο του 2025,

Ψηφίστηκε τελικά από το ΥΠΕΣ ο ν.5331/18-09-2026 για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου τομέα, που ΑΚΥΡΩΝΕΙ την απαράδεκτη πολιτική και διοικητική πρακτική του Αν. Υπουργού ΥΠΑΙΘΑ κ. Βρούτση, καθιστώντας την νομοθέτησή του κενή περιεχομένου, αφού πλέον συστήνονται αποκλειστικά από τον ΑΣΕΠ τα νέα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Δημόσιο και αλλάζει και το σύστημα επιλογής των νέων προϊσταμένων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 4 του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α΄130) η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων και συνεπώς δεν διαφέρει σε τίποτα από τις άλλες τέσσερις (4) Γενικές Γραμματείες του ΥΠΑΙΘΑ, ανεξαρτήτως των πρακτικών του κ. Βρούτση, ο οποίος αυθαιρετεί.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είχαν την δυνατότητα και καλώς, να είναι υποψήφιοι και να επιλεγούν για τις πενήντα πέντε (55) θέσεις Προϊσταμένων Επιπέδου Διεύθυνσης, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, οι οποίες εξετάζονται από το υπάρχον και ενεργό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, ενώ στον αντίποδα κανένας υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών δεν είχε την δυνατότητα, αν και ήταν υποψήφιος, να επιλεγεί για τις πέντε (5) θέσεις Προϊσταμένων Επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αφού ο κ. Βρούτσης για καθαρά συντεχνιακούς λόγους, δεν σύστησε επί δεκατέσσερις (14) μήνες το αρμόδιο, 2ο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Αυτό σίγουρα δεν αποτελεί κράτος δικαίου, ισονομίας και ισοπολιτείας.

Προφανώς, θύματα των πρακτικών του κ. Βρούτση είναι τόσο οι συνάδελφοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ, όσο και οι ίδιοι οι συνάδελφοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που δήθεν, μαζί με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Γ.Γ.Α. που έχει αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπησης του κρυπτόμενου κ. Βρούτση, τους «προστάτεψαν» αλλά μάλλον τους εγκλώβισαν, διότι τελικά θα κληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιλεγούν με άλλο σύστημα επιλογής και άλλο Σ.Ε.Π., όταν οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους στο Υπουργείο Παιδείας θα έχουν επιλεγεί με το προηγούμενο σύστημα επιλογής και από το οικείο Σ.Ε.Π..

Είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει παιχνίδια σε βάρος της υπηρεσιακής εξέλιξης των συναδέλφων μας, αλλά και της απρόσκοπτης υλοποίησης της προκήρυξης, διότι περιμέναμε 15 χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας για αξιοκρατική επιλογή όλων των διοικητικών Προϊσταμένων (Διευθύνσεων και Τμημάτων).

Είναι προφανές ότι η ΠΟΣΥΠ μαζί με τους θιγόμενους συναδέλφους μας, θα αναζητήσουν τις κάθε είδους ευθύνες, ποινικές και αστικές, του κ. Βρούτση, ο οποίος κρυπτόμενος δεν έχει δώσει την οποιαδήποτε απάντηση για τις πρακτικές του, έως σήμερα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ