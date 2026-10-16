Υποβαθμισμένα τα δημόσια ΑΕΙ: Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά αυξήσεις και προαναγγέλλει κινητοποιήσεις

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Η Ομοσπονδία ζητά, μεταξύ άλλων, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στήριξη των περιφερειακών ΑΕΙ και έναρξη διαλόγου με το υπουργείο Οικονομικών

Την απουσία ουσιαστικής ενίσχυσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), ζητώντας αυξήσεις στο πανεπιστημιακό μισθολόγιο, μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση και ενίσχυση του προσωπικού των ΑΕΙ.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για άνιση μεταχείριση των πανεπιστημιακών και των περιφερειακών ιδρυμάτων, ενώ καλεί τους συλλόγους να προετοιμάσουν κινητοποιήσεις ενόψει της οριστικοποίησης και ψήφισης του προϋπολογισμού, με ορόσημο την 21η Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ

Η ΠΟΣΔΕΠ διαπιστώνει ότι, παρά τις κυβερνητικές αναφορές στην ανάγκη ενίσχυσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου και τις σχετικές δεσμεύσεις για σταθερή χρηματοδότηση, για άλλη μία χρονιά (βλ. απόφαση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ 1-12-2025 [1]), το κατατεθέν Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 δεν αποτυπώνει καμία δημοσιονομική προτεραιότητα για τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση.

Για τα μέλη ΔΕΠ προβλέπονται οι οριζόντιες μισθολογικές αναπροσαρμογές που αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και το επίδομα εορτών από το 2027. Οι παρεμβάσεις αυτές, ωστόσο, δεν συνιστούν δίκαιη, ανταποδοτική και αξιοκρατική μισθολογική πολιτική για τα μέλη ΔΕΠ, ούτε αντιμετωπίζουν τη διαχρονική υποχώρηση των αποδοχών τους έναντι άλλων ειδικών μισθολογίων, αλλά ακόμη και σε σχέση με τον κατώτατο μισθό (βλ. Εξέλιξη μισθολογίου ΔΕΠ 2004-2026 [2]). Ακόμη και σε επίπεδο μεμονωμένων παρεμβάσεων, ενώ προβλέπεται η μισθολογική αναγνώριση του integrated master, με δημοσιονομικό κόστος 43 εκατ. ευρώ για το 2027, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη σαφώς μικρότερου δημοσιονομικού κόστους άρση της άνισης μεταχείρισης των μελών ΔΕΠ περιφερειακών Πανεπιστημίων, λόγω του αποκλεισμού τους από την επιστροφή ενοικίου.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για ενεργειακή αναβάθμιση πανεπιστημιακών κτιρίων, συνολικού ύψους 117 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», παρότι αποτελούν χρήσιμη παρέμβαση στις υποδομές, δεν απαντούν στο κρίσιμο ζήτημα της επαρκούς και σταθερής χρηματοδότησης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Παρά την προβαλλόμενη δημοσιονομική βελτίωση και την πρόβλεψη σημαντικού πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για το 2027, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και, ιδιαίτερα, ο αρμόδιος Υφυπουργός εξακολουθούν να αρνούνται έναν στοιχειώδη διάλογο για τα αιτήματα των Πανεπιστημιακών λειτουργών. Η στάση αυτή δεν συνάδει με τον διακηρυγμένο στόχο της Κυβέρνησης για ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τα Δημόσια Πανεπιστήμια, με σταθερή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού όλων των κατηγοριών.

Την ίδια στιγμή, ενώ η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό, η Κυβέρνηση επιδεικνύει ιδιαίτερη σπουδή για την άμεση επίλυση εκκρεμοτήτων που αφορούν τη λειτουργία των ΝΠΠΕ, προχωρώντας ταχύτατα στις απαιτούμενες διαδικασίες μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ και προκαταλαμβάνοντας αποφάσεις της (ανεξάρτητης αρχής) ΕΘΑΑΕ. Η αντίθεση αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τις πραγματικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν μπορεί να στηρίζεται κυρίως σε επιμέρους ή έκτακτες παρεμβάσεις. Απαιτεί ισχυρά και επαρκώς χρηματοδοτούμενα Δημόσια Πανεπιστήμια, ανταγωνιστικές αποδοχές για τα μέλη ΔΕΠ, επαρκές μόνιμο προσωπικό και σταθερούς πόρους για την εκπαιδευτική και ερευνητική τους αποστολή. Η Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπισθεί ως στρατηγική επένδυση για το μέλλον της χώρας, με αντίστοιχη δημοσιονομική προτεραιότητα, δεδομένου του ρόλου της στην ανάπτυξη, την έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί την Κυβέρνηση, κατά την οριστικοποίηση και ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, να αποτυπώσει έμπρακτα την αναγνώριση της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης ως στρατηγικής επένδυσης για το μέλλον της χώρας και να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ουσιαστική ενίσχυση των Πανεπιστημίων και των ανθρώπων τους.

Η ΠΟΣΔΕΠ

ζητά την άμεση έναρξη διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή του πανεπιστημιακού μισθολογίου και την ικανοποίηση των ειδικών αιτημάτων που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ (σύμφωνα με την απόφαση της ΕΓ του Σεπτεμβρίου 2024 [3])

διεκδικεί τη σημαντική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού όλων των κατηγοριών στα Δημόσια ΑΕΙ και την ουσιαστική στήριξη των περιφερειακών Ιδρυμάτων και της φοιτητικής μέριμνα καλεί τους συλλόγους να λάβουν αποφάσεις για κλιμακούμενες δράσεις ενημέρωσης και κινητοποιήσεις (παραστάσεις διαμαρτυρίας, στάση εργασίας, απεργία, κ.α.) για διεκδίκηση των παραπάνω αιτημάτων μέσα στο επόμενο διάστημα με χρονικά ορόσημα την ημέρα κατάθεσης στη Βουλή του Τελικού Σχεδίου του Προϋπολογισμού 2027 (καταληκτική ημερομηνία η 21η Νοεμβρίου 2026) και το πενθήμερο συζήτησης και ψήφισής του στην Ολομέλεια της Βουλής (έως τα μέσα Δεκεμβρίου). Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ θα προχωρήσει σε συνέντευξη τύπου και παράσταση διαμαρτυρίας σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

καλεί τους πανεπιστημιακούς να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις ενημέρωσης και στις συλλογικές δράσεις διεκδίκησης για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την αναβάθμιση των όρων εργασίας και αμοιβής των μελών ΔΕΠ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σεϊμένης Καθηγητής

Ο Γραμματέας Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής