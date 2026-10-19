«Από την Ελλάδα μέχρι το Παρίσι»: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 21 Οκτωβρίου για δωρεάν και δημόσια Παιδεία

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Την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και των σχολικών υποδομών, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε εργασία, μισθούς και στέγαση, ανέδειξε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου.

Στην ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, στις ελλείψεις των σχολικών υποδομών και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε εργασία, μισθούς και στέγαση αναφέρθηκε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ. Με αφορμή τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, υπογράμμισε ότι τα αιτήματα των νέων και των εργαζομένων συνδέονται με κοινά προβλήματα, ενώ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή εκπροσώπων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις γαλλικές διαδηλώσεις.

«Στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε πάνω από τριακόσιες πόλεις. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει αιτία για τον ξεσηκωμό και αυτό εκφράζεται και στα αιτήματα και στις δηλώσεις των διαδηλωτών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΚΝΕ βρεθήκανε μαζί και εκφράσανε την αλληλεγγύη στους αγώνες, στους αγώνες των Γάλλων μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων. Ήταν ο γραμματέας της ΚΝΕ, ο Θ. Κωτσαντής στο Παρίσι και οι δύο ευρωβουλευτές μας στο Στρασβούργο» ανέφερε η βουλευτής του ΚΚΕ.

«Τα προβλήματα είναι τα ίδια, και αυτά θα εκφραστούν και στις 21 του Οκτώβρη, στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχουμε στο Σύνταγμα. Το κύριο σύνθημα ποιο είναι; Από την Ελλάδα μέχρι το Παρίσι παλεύουμε για δωρεάν και δημόσια παιδεία. Άρα αυτό το περιέχει εξ ολοκλήρου, γιατί οι δαπάνες και στους προϋπολογισμούς είναι με κατεύθυνση την πολεμική προετοιμασία και τις πολεμικές business. Άρα κόβουν λεφτά από βασικές ανάγκες σε μισθούς, σε λεφτά για την υγεία, για την παιδεία» πρόσθεσε. Όπως ανέφερε «αυτό που φαίνεται καθαρά και γι’ αυτό ξεσηκώνεται η νεολαία είναι ότι έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους γονείς και τους πατεράδες τους. Αυτό σημαίνει ότι πάμε πίσω. Οι νέοι δεν έχουν μέλλον και από πλευράς εργασίας και από πλευράς μισθών και από πλευράς στέγασης, χίλια δυο προβλήματα. Άρα ο ξεσηκωμός τους πρέπει να αγκαλιάσει όλο τον λαό. Και το ΚΚΕ είναι μαζί τους και μπροστά».

«Επανειλημμένα και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή βάζουμε τα προβλήματα της φοιτητικής στέγης, τα προβλήματα των υποδομών. Δεν είναι δυνατόν να στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο και να πέφτουν σοβάδες. Στην Γκράβα περισσότερες από δέκα μέρες έχουν να μπουν στις αίθουσες» σημείωσε, καταλήγοντας, η Δ. Μανωλάκου.