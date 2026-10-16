«Φρένο» στις αυτόφωρες συλλήψεις εκπαιδευτικών – Τι προβλέπει η διάταξη που ψηφίστηκε

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Η διάταξη προβλέπει εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον ο αρμόδιος εισαγγελέας το αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη εντολή.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που θέτει περιορισμούς στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας για εκπαιδευτικούς, όταν οι καταγγελλόμενες πράξεις σχετίζονται με την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 209 του νομοσχεδίου «Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και άλλες διατάξεις» και προβλέπει την προσθήκη του άρθρου 14Α στον νόμο 1566/1985. Στόχος είναι να αποφεύγονται αυτόφωρες συλλήψεις που ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ το καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δήλωσε «παρών».

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr η νέα διάταξη αφορά σε ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, το οποίο διατυπώθηκε κατά την πρόσφατη συνάντησή τους με την ηγεσία του υπουργείου.

Το πνεύμα της ρύθμισης επικεντρώνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πλημμελήματα τα οποία φέρεται να έχουν τελεστεί αποκλειστικά κατά την άσκηση και εξαιτίας των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, είτε αυτά αφορούν διοικητικές αποφάσεις είτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας.

Η μη εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις μένουν χωρίς ποινική διερεύνηση. Κάθε καταγγελία ή μήνυση θα εξακολουθεί να εξετάζεται από τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, με τη διαφορά ότι η υπόθεση θα ακολουθεί την τακτική δικαστική διαδικασία και όχι την άμεση διαδικασία του αυτοφώρου.