Αγωγή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κατά του Υπουργείου Παιδείας – Διεκδικεί 300.000 ευρώ

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Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία ακολουθεί τη δικαστική οδό, διεκδικώντας 300.000 ευρώ για δαπάνες, που όπως αναφέρει, παραμένουν ανεξόφλητες παρά τις συνεχείς προσπάθειες εξωδικαστικής διευθέτησης της εκκρεμότητας.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί την κατάληξη μιας μακράς προσπάθειας της Ακαδημίας να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα, χωρίς δικαστική αντιπαράθεση. Ωστόσο, παρά τις ενέργειες που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση, το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει το ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει καταβληθεί έως και σήμερα, ήτοι δέκα μήνες μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος για το έτος 2025, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.), η οποία διεκδικεί χρήματα από δαπάνες που παραμένουν ανεξόφλητες, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιώνω τις Ολυμπιακές Αξίες», οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες, παρά τις συνεχείς προσπάθειες εξωδικαστικής διευθέτησης της εκκρεμότητας.

Ειδικότερα, η ΔΟΑ αναφέρει ότι το πρόγραμμα «Βιώνω τις Ολυμπιακές Αξίες» αποτελεί μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ίδιου του ΥΠΑΙΘΑ, η οποία φέρνει μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε άμεση επαφή με τις αξίες του Ολυμπισμού, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και τη βιωματική εμπειρία της φιλοξενίας τους στην Αρχαία Ολυμπία, το ιστορικό κέντρο του Ολυμπισμού.

«Σκοπός του είναι να αναδείξει τη διαχρονική σημασία των Ολυμπιακών Αξιών και να συμβάλει στην ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να συνδέσουν τις αξίες του σεβασμού, της αριστείας, της φιλίας και της ειρηνικής συνύπαρξης με την καθημερινή τους ζωή.

Η εν λόγω συνεργασία της Δ.Ο.Α. με το ΥΠΑΙΘΑ θεσμοθετήθηκε με το από 6 Φεβρουαρίου 2024 Μνημόνιο Συνεργασίας πενταετούς διάρκειας, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος και την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας».

Όπως αναφέρουν, κατά το πρώτο έτος της συνεργασίας, ήτοι κατά το 2024, το ΥΠΑΙΘΑ εξέδωσε τις αρμόδιες εγκυκλίους και εξασφάλισε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ για τη δωρεάν φιλοξενία, σίτιση και εκπαίδευση περίπου 2.000 μαθητών και μαθητριών από σχολικές μονάδες από όλη της Ελλάδα.

Το 2025, το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την έκδοση επίσημων εγκυκλίων εκ μέρους του ΥΠΑΙΘΑ και τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 μαθητών και μαθητριών στο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Α, με τη συνεργασία και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Η Δ.Ο.Α. λοιπόν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, υποδεχόμενη τους συμμετέχοντες και εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες υπηρεσίες φιλοξενίας, σίτισης, εκπαίδευσης και οργανωτικής υποστήριξης, αλλά δυστυχώς το ΥΠΑΙΘΑ δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα ως προς τη χρηματοδότησή του.

Για το έτος 2025, από το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, καταβλήθηκαν 200.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 300.000 ευρώ παραμένει μέχρι σήμερα ανεξόφλητο, παρά τη συμμόρφωση της Δ.Ο.Α. με όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Πριν την απόφαση να ακολουθήσει την δικαστική οδό, η Δ.Ο.Α. αναφέρει ότι επεδίωξε την επίλυση του ζητήματος μέσω επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, επιδιώκοντας να διευθετηθεί η χρηματοδοτική εκκρεμότητα χωρίς την ανάγκη δικαστικής προσφυγής. Προς την ίδια κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, η Δ.Ο.Α. προέβη και στην αποστολή εξώδικης δήλωσης, απαιτώντας την ικανοποίηση της εύλογης και νόμιμης αξίωσής της, εντός τασσόμενης προθεσμίας. Παρ’ όλα αυτά, το ΥΠΑΙΘΑ, όπως σημειώνει, «όχι μόνο δεν προέβη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην καταβολή του εκκρεμούς ποσού των 300.000 Ευρώ, αλλά ούτε καν απάντησε στην εξώδικη δήλωση».

Ως εκ τούτου, η Ακαδημία, με τη σύμφωνη γνώμη, τόσο της Διεθνούς όσο και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναγκάστηκε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση της αξίωσής της.

Η δικαστική ενέργεια αποσκοπεί στη επίλυση μιας οικονομικής διαφοράς που αφορά δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τη Δ.Ο.Α. για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δημόσιου σκοπού. Η Δ.Ο.Α. προσβλέπει στην εξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Δικαστήριο, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη θέση της.