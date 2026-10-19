Απόφοιτοι ΤΕΙ: Στον «αέρα» η νομοθετική ρύθμιση για πτυχία και επαγγελματικά δικαιώματα – Καθυστερήσεις παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας

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Έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί στους αποφοίτους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, παρά τις δεσμεύσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, και του υφυπουργού, Νίκου Παπαϊωάννου.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη συνάντηση εκπροσώπων συλλόγων αποφοίτων ΤΕΙ με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ανεξάρτητου Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ», Λάμπρος Ανδριανάκης, η πρόεδρος του «Συλλόγου Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης» (ΣΥΜΗΤΕΔΥ), Κατερίνα Χατζηδάκη, ο πρόεδρος του «Συλλόγου Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυχείων», Σταύρος Καραδήμου, και ο Εμμανουήλ Μαυρογενάκης. Παρών ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου, Νεκτάριος Μωϋσάκης.

Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της συνάντησης της 10ης Ιανουαρίου 2026 και της επικοινωνίας που ακολούθησε με τον βουλευτή και τους συνεργάτες του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της συνάντησης εκπροσώπων των Συλλόγων μας με την υπουργό Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, στις 26 Ιουνίου 2026.

Κατά τη συζήτηση παρουσιάσαμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ. Εκφράσαμε την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά μας για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης παρόλες τις δεσμεύσεις της Υπουργού Παιδείας κ. Ζαχαράκη όσο και του αρμοδίου Υφυπουργού κ. Παπαϊωάννου. Παρά τις μέχρι σήμερα επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχει γνωστοποιηθεί στους Συλλόγους μας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επισημάναμε την ανάγκη το ζήτημα να εξεταστεί στο ανώτατο δυνατό κυβερνητικό επίπεδο και ζητήσαμε τη συνδρομή του κ. Κεφαλογιάννη προς αυτή την κατεύθυνση.

Στον κ. Κωσταντίνο Κεφαλογιάννη παραδώσαμε αντίγραφο της επιστολής που είχαμε επιδώσει στην υπουργό Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, στις 26 Ιουνίου 2026. Στην επιστολή τεκμηριώνονται οι θέσεις μας και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη θεσμική κατοχύρωση των τίτλων σπουδών των αποφοίτων ΤΕΙ, τη θέσπιση ενιαίου ισότιμου τίτλου Bachelor, τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση του διαχωρισμού ΠΕ–ΤΕ στον δημόσιο τομέα.

Από την πλευρά του, ο κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε ότι έχει πλέον πειστεί για το δίκαιο των αιτημάτων μας, τονίζοντας ότι το ζήτημα των αποφοίτων ΤΕΙ πρέπει να επιλυθεί άμεσα. Παράλληλα, επισήμανε τα σημαντικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν για την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας από την ουσιαστική άρση των αποκλεισμών από την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΤΕΙ, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες και να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επαφές με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, με στόχο την προώθηση μιας δίκαιης νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνης με το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία, τη διαρκή επικοινωνία και την ουσιαστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της συνάντησης με την υπουργό Παιδείας. Προσβλέπουμε στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου και στην ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την επίλυση ενός ζητήματος που παραμένει ανοικτό εδώ και δεκαετίες.