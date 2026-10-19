Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αύξηση 8,64% στις εγγραφές νέων φοιτητών

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Σημαντική άνοδος στον αριθμό των νεοεισαχθέντων φοιτητών καθώς και στη συνολική εκπαιδευτική δραστηριότητα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με βάση τα οριστικά στοιχεία εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, που ανακοίνωσε.

Ειδικότερα, 6.047 νέοι φοιτητές ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο ΕΑΠ, ποσοστιαία αύξηση κατά 8,64%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Παράλληλα, σημαντική αυξητική τάση καταγράφηκε στις δηλώσεις θεματικών ενοτήτων από τους νέους φοιτητές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1.132 θεματικές ενότητες σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Θετική είναι η εικόνα και ως προς το ενδιαφέρον των υποψηφίων για σπουδές στο ΕΑΠ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027 υποβλήθηκαν συνολικά 9.586 αιτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 10,32%.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία του και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς το Ίδρυμα. Η σταθερά αυξητική τάση που καταγράφεται στις δύο τελευταίες προσκλήσεις αναδεικνύει παράλληλα τον σημαντικό ρόλο του ΕΑΠ στη διεύρυνση της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο τονίζει πως συνεχίζει δυναμικά την αποστολή του, επενδύει σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προσφέροντας νέες δυνατότητες γνώσης, επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης και διά βίου μάθησης.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία, διευρύνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου διαμονής ή επαγγελματικών υποχρεώσεων, ενισχύοντας την πρόσβαση στη γνώση και δημιουργώντας νέες προοπτικές για το μέλλον.