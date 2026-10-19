Ενισχυτική Διδασκαλία 2026-2027: Ποια μαθήματα καλύπτει σε Γυμνάσια και Λύκεια – Αναλυτικά ο οδηγός υλοποιήσης

Πίνακας περιεχομένων

Την εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2026-2027 προβλέπει ο νέος οδηγός του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την κάλυψη μαθησιακών κενών σε μαθητές Γυμνασίου και την υποστήριξη υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά, εγκρίθηκε ο οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2026-2027, ο οποίος καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την οργάνωση του προγράμματος. Η δράση αποσκοπεί στην εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών, στην κάλυψη μαθησιακών κενών και στην ενίσχυση της σχολικής τους πορείας, μέσα από πρόσθετη διδακτική βοήθεια.

Ο οδηγός περιγράφει το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος και τις επιμέρους διαδικασίες που καλούνται να ακολουθήσουν οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οι σχολικές μονάδες. Παράλληλα, περιλαμβάνει κατευθύνσεις για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση της δράσης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί έναν θεσμό πρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης, με στόχο να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε βασικά γνωστικά αντικείμενα και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η αποτελεσματική οργάνωσή της είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και παροχής περισσότερων ευκαιριών μάθησης.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λειτουργεί στο πλαίσιο της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης. Αντικείμενο της Πράξης είναι:

Α) Η παροχή αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών Γυμνασίου που έχουν μαθησιακά κενά ή προβλήματα μάθησης. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, η βελτίωση της απόδοσής τους με αποτέλεσμα τη μείωση της μαθητικής διαρροής καθώς και η ενίσχυση της πρόσβασης και της ομαλής συμμετοχής όλων των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για όλους τους φοιτούντες μαθητές. Στο πλαίσιο της ΕΔ οι μαθητές/τριες δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα όπως ενδεικτικά η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία κ.λπ., σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τα οποία συστήνονται με Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Β) Η παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά για να καλύψει τις ανάγκες των υποψηφίων/μαθητών στα Ειδικά Μαθήματα (όπως Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Μουσικά Μαθήματα). Η Ενισχυτική Διδασκαλία σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. μέσω των Διευθύνσεων Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα συμμετέχουν μαθητές/τριες της Γ’ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. καθώς και της Δ΄ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) που θα είναι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την οποία εξετάζεται το ειδικό μάθημα.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, είναι η δυνατότητα διδασκαλίας των Ειδικών Μαθημάτων στους μαθητές/τριες εντός του Δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας της χώρας. Ειδικότερα, προβλέπεται η εβδομαδιαία παρακολούθηση των ειδικών μαθημάτων για δύο έως τρεις ώρες, σύμφωνα με την εκάστοτε ΥΑ για τη ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ε.Δ.Ε.Μ.. Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σ.Κ.Α.Ε. (κατά αντιστοιχία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο) συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Λυκείου ή και από σχολική μονάδα Λυκείου σε ορισμένες περιπτώσεις και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή/Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης προβλέπεται απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης. Επίσης υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (ενέργειες ενημέρωσης, προβολής

και δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λπ.).

Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/09/2026 – 30/06/2027 (Σχολικό έτος 2026-2027

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό εδώ εδώ