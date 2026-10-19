Από το Μαντούδι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για το ΓΕΛ Μαντουδίου

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Η 2η θέση στην πανελλήνια κατάταξη του προγράμματος «Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και η πρόσκληση συμμετοχής στο EUROSCOLA έφεραν τους μαθητές του ΓΕΛ Μαντουδίου στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, στο Στρασβούργο.

Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία, γεμάτη ενθουσιασμό, συγκίνηση και υπερηφάνεια, έζησαν οι μαθητές και ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Μαντουδίου, συμμετέχοντας στις 9 Οκτωβρίου 2026 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROSCOLA, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνέχεια της εξαιρετικής πορείας του σχολείου στο πρόγραμμα «Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EPAS), όπου το ΓΕΛ Μαντουδίου κατέλαβε τη 2η θέση πανελλαδικά, με την άριστη βαθμολογία 100/100, για το σχολικό έτος 2025–2026.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί επιβράβευση της συστηματικής προσπάθειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και των πρωτοβουλιών και της διαρκούς προσπάθειας του Διευθυντή του Σχολείου, Γεωργίου Αλεξίου, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της συμμετοχής του σχολείου σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο Στρασβούργο, σε συνεργασία με το 2ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, οι μαθητές είχαν τη μοναδική ευκαιρία να βρεθούν στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και βιωματικές δραστηριότητες με νέους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης ήταν «Μέσα ενημέρωσης και δημοκρατία: Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης». Μέσα από τον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και την προσομοίωση των εργασιών των ευρωβουλευτών, οι μαθητές γνώρισαν στην πράξη τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και τη σημασία της ενεργού δημοκρατικής συμμετοχής. Παράλληλα, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ειδικές βιωματικές δραστηριότητες και εργαστήρια.

Η εμπειρία υπήρξε μοναδική και βαθιά συγκινητική για ολόκληρη τη σχολική αποστολή, αφήνοντας πολύτιμες γνώσεις, δυνατές αναμνήσεις και ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Η παρουσία του ΓΕΛ Μαντουδίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί μια σημαντική επιτυχία όχι μόνο για τη σχολική κοινότητα, αλλά και για τη Βόρεια Εύβοια, αποδεικνύοντας ότι ένα δημόσιο σχολείο της περιφέρειας μπορεί, με όραμα, συλλογική προσπάθεια και επιμονή, να διακρίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο και να προσφέρει στους μαθητές του σημαντικές ευρωπαϊκές ευκαιρίες.

Η Διεύθυνση του σχολείου συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην επιτυχία, ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση, καθώς και το 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων για την εξαιρετική συνεργασία.

Το ΓΕΛ Μαντουδίου συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία και αποφασιστικότητα την προσπάθειά του για ένα σχολείο ανοιχτό στην Ευρώπη, στη γνώση και στις ευκαιρίες.

Οι ορίζοντες των μαθητών μας δεν περιορίζονται από το μέγεθος ή τη γεωγραφική θέση του σχολείου τους, αλλά διευρύνονται μέσα από τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους προσφέρουμε να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να προχωρούν μπροστά.