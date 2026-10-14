ΔΟΕ: Καταγγελία για μπλόκο σε εκπαιδευτικούς που εναντιώθηκαν στην εσωτερικη αξιολόγηση

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Δικαιώθηκαν δικαστικά, έπειτα από ενάμιση χρόνο, δύο εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΠΕ «Γ. Σεφέρης».

Δικαστική δικαίωση, έπειτα από ενάμιση χρόνο, πέτυχαν δύο εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντή, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού ΣΕΠΕ «Γ. Σεφέρης».

Η υπόθεση αφορά την άρνηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας να τους τοποθετήσει στη θέση, την οποία διεκδικούσαν, καθώς είχαν συνταχθεί με τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Το σωματείο κάνει λόγο για παραβίαση της προβλεπόμενης διαδικασίας και ζητά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, την τοποθέτηση ενός εκ των δύο εκπαιδευτικών και την καταβολή του επιδόματος υποδιευθυντή για το σχολικό έτος 2024-2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Μετά από 1,5 χρόνο, που Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Τοπικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παρανόμως αποφάσισαν ότι 2 συνάδελφοί μας εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Μεταμόρφωσης εξαιρούνται από τη διαδικασία στελέχωσης της υποδιεύθυνσης του σχολείου τους, επειδή σεβάστηκαν και συντάχθηκαν με την ομόφωνη απόφαση του κλάδου για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση (Ενιαία Κείμενα), έρχεται η απόφαση του δικαστηρίου που τους δικαιώνει!

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, με τη στήριξη του τοπικού Σ.Ε.Π.Ε. «Γ. Σεφέρης», στάθηκαν στο ύψος τους και υπερασπίστηκαν την απόφαση της συνεδρίασης του Σ.Δ., που τασσόταν με τη συλλογική μορφή των κειμένων που προτείνει η Ομοσπονδία. Αν και οι αιτήσεις των 2 εκπαιδευτικών έγιναν αποδεκτές, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, αποφάσισε να τοποθετήσει ως υποδιευθύντρια μια τρίτη συνάδελφο, που δεν είχε κάνει καν αίτηση για τη θέση. Επιβεβαιώθηκε η προκλητική στάση της Διεύθυνσης, της Διοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου, στις ελεύθερες φωνές και ενέργειες των εκπαιδευτικών. Επιβεβαιώθηκε, όμως, και η δύναμη της αλληλεγγύης, της συλλογικής δράσης και της διεκδίκησης με το νικηφόρο αποτέλεσμα που δικαίωσε αυτόν τον αγώνα.

Είναι σαφές ότι παραβιάστηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τους 2 εκπαιδευτικούς που δεν τοποθετήθηκαν στη θέση της υποδιεύθυνσης. Οι συνάδελφοι δικαιώθηκαν νομικά, μετά από δίκη. Η Β΄ Διεύθυνση Αθήνας έπρεπε να στελεχώσει την υποδιεύθυνση του 3ου Δημοτικού σχολείου Μεταμόρφωσης με έναν από τους δύο εκπαιδευτικούς. Τώρα οφείλει να το πράξει και να καταβάλει άμεσα το επίδομα για τη χρονιά 2024-2025, καθώς τους απέκλεισε.

Τις ημέρες αυτές, οι σύλλογοι διδασκόντων αποφασίζουν για την πρώτη φάση της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Θα λειτουργήσουν και αυτή τη φορά συντεταγμένα με οδηγό τις αποφάσεις του Κλάδου κόντρα στις μεθοδεύσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό.

Συσπειρωμένοι στους Συλλόγους μας και την Ομοσπονδία, με οδηγό τις ομόφωνες αποφάσεις της 95ης Γ.Σ. του κλάδου, οργανώνουμε τη δράση μας για ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο με εκπαιδευτικούς που θα έχουν την αναγνώριση του έργου και την αντιμετώπιση που αρμόζει σε αυτό.