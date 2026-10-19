Προσλήψεις στον ΟΔΑΠ: Τελευταία ευκαιρία για 149 θέσεις εργασίας – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), που προβλέπει 149 προσλήψεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με συμβάσεις διάρκειας ενός έτους

Λήγει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 149 προσλήψεις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 12 μηνών.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις περισσότερες θέσεις να αφορούν πωλητές για τα πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Δείτε τις ειδικότητες, την κατανομή των θέσεων και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) προχωρά σε 149 προσλήψεις για υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.. Η νέα προκήρυξη αφορά συμβάσεις διάρκειας 12 μηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2026, οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Οι 149 προσλήψεις κατανέμονται σε διαφορετικές ειδικότητες και περιοχές της χώρας. Οι θέσεις αφορούν προσωπικό κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με σημαντικό μέρος της προκήρυξης να κατευθύνεται σε προσωπικό πωλήσεων για πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Ειδικότερα, προβλέπονται θέσεις για καλλιτέχνες – γλύπτες και ζωγράφους, συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, καθώς και προσωπικό πωλήσεων.

Η κατανομή των θέσεων

ΠΕ Γλυπτών:5

ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής:17

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης:7

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης:7

ΔΕ Πωλητών (εκμαγείων):110

Στην ανακοίνωση προβλέπεται ηλικιακό όριο από 18 έως 67 ετών. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συμμετάσχουν και υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, έως τη συμπλήρωση του 70ού έτους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, παράλληλα, να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που αντιστοιχούν στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλουν αίτηση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2103722508, 2103722550 και 2103722579. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Η προθεσμία αφορά την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της ανακοίνωσης.