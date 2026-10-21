Σχολεία Γκράβας: «Βόμβα» από το πόρισμα του ΤΕΕ – Εκτός λειτουργίας συστήματα ασφαλείας και σοβαρές κακοτεχνίες

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Εκτός λειτουργίας συστήματα ασφαλείας, αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες και προβλήματα πυροπροστασίας καταγράφει το πόρισμα του ΤΕΕ για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, χωρίς να προσδιορίζεται η προέλευση της οσμής αερίου.

Σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, τεχνικές αστοχίες και προβλήματα πυροπροστασίας αποκαλύπτει το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ανάμεσα στα πλέον ανησυχητικά ευρήματα περιλαμβάνονται ένα σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου που δεν λειτουργούσε και η αδυναμία χειροκίνητης διακοπής της παροχής, σε περίπτωση επικίνδυνου περιστατικού.

Σύμφωνα με την έκθεση που αποκαλύπτει η εφημερίδα «Καθημερινή», οι εγκαταστάσεις παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες μελέτες, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τηρηθεί όλοι οι απαιτούμενοι κανόνες ασφαλείας. Παρότι κατά τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου, οι ελεγκτές δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί τέτοιο περιστατικό, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα για την προέλευση της οσμής που είχε προκαλέσει ανησυχία.

Εκτός λειτουργίας κρίσιμα συστήματα ασφαλείας

Ένα από τα σοβαρότερα ευρήματα της έκθεσης αφορά το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου, το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια του σχολικού συγκροτήματος.

Πρόκειται για σύστημα που προορίζεται να εντοπίζει πιθανή παρουσία αερίου, αποτελώντας σημαντικό μέρος των μέτρων ασφαλείας μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Παράλληλα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργούσε το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής φυσικού αερίου, το οποίο επιτρέπει την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που προκύψει επικίνδυνη κατάσταση.

Όσον αφορά το δεύτερο λεβητοστάσιο, ο έλεγχος δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, καθώς στον χώρο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες.

Εγκαταστάσεις διαφορετικές από τις μελέτες

Το πόρισμα του ΤΕΕ καταγράφει επίσης αποκλίσεις ανάμεσα στις μελέτες των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και στην πραγματική κατασκευή του δικτύου.

Ειδικότερα, τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να έχει κατασκευαστεί υπόγεια, με συγκολλητές συνδέσεις, εντοπίστηκε μέσα σε ανοιχτό φρεάτιο, με σύνδεση σπειρώματος και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Αντίστοιχη διαφοροποίηση διαπιστώθηκε και στο κεντρικό λεβητοστάσιο. Αγωγός που εμφανιζόταν στη μελέτη ως υπόγειος και κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο είχε τοποθετηθεί εξωτερικά και ήταν κατασκευασμένος από χάλυβα.

Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις περιλαμβάνονται στα ευρήματα που οδηγούν την έκθεση στο συμπέρασμα ότι οι εγκαταστάσεις δεν συμφωνούν με τις προβλεπόμενες μελέτες και ότι δεν έχουν τηρηθεί οι επιβεβλημένοι κανόνες ασφαλείας.

Προβληματική συγκόλληση και κίνδυνος μελλοντικής αστοχίας

Σημαντικό εύρημα προέκυψε και από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των συγκολλήσεων του δικτύου φυσικού αερίου.

Από τις επτά συγκολλήσεις που εξετάστηκαν, η μία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, η συγκεκριμένη απόκλιση θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα μελλοντικής αστοχίας του δικτύου.

Για τον λόγο αυτό, ο μελετητής ζητεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο σύνολο των συγκολλήσεων και όχι μόνο στα σημεία που εξετάστηκαν δειγματοληπτικά.

Σοβαρές ελλείψεις και στην πυροπροστασία

Τα προβλήματα που καταγράφει το ΤΕΕ δεν περιορίζονται στο δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά επεκτείνονται και στα μέτρα πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχουν στεγανές πυράντοχες πόρτες.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση προστίθεται στις υπόλοιπες τεχνικές ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία ελέγχου των εγκαταστάσεων.

Συνολικά, η έκθεση προτείνει έξι παρεμβάσεις για τον έναν λέβητα και οκτώ για τον δεύτερο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί.

Το μυστήριο με την οσμή φυσικού αερίου παραμένει

Παρά τα ευρήματα των ελέγχων, το πόρισμα δεν δίνει οριστική απάντηση στο ερώτημα από πού προήλθε η οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν διαπιστώθηκε ενεργή διαρροή, ωστόσο οι ελεγκτές δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί διαρροή σε προγενέστερο χρόνο.

Έτσι, ενώ η έκθεση αποτυπώνει συγκεκριμένα προβλήματα στα συστήματα ασφαλείας, στο δίκτυο και στην πυροπροστασία, η αιτία της οσμής παραμένει απροσδιόριστη.

Τα ευρήματα του ΤΕΕ επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης των τεχνικών ελλείψεων που έχουν καταγραφεί στο συγκρότημα της Γκράβας.