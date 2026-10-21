Γκράβα: «Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών» – Ξέσπασμα Δούκα για το πόρισμα του ΤΕΕ

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Την έντονη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκάλεσε η δημοσιοποίηση των ευρημάτων του πορίσματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Ο δήμαρχος καταγγέλλει ότι ο Δήμος Αθηναίων ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης μέσω δημοσιεύματος της «Καθημερινής», χωρίς να έχει παραλάβει επισήμως το σχετικό έγγραφο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της δημοτικής αρχής.

«Αδιανόητα πράγματα. Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική για τους χειρισμούς στην υπόθεση και κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών».

Το χρονικό της υπόθεσης στη Γκράβα

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή των διά ζώσης μαθημάτων.

Ακολούθησε τεχνικός έλεγχος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν προβλήματα που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», το πόρισμα του ΤΕΕ καταγράφει σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, αλλά και κατασκευαστικές αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες του δικτύου.

Εκτός λειτουργίας συστήματα ασφαλείας

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της τεχνικής έκθεσης αφορά το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου, το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια του συγκροτήματος.

Παράλληλα, εκτός λειτουργίας φέρεται να ήταν και ο χειροκίνητος μηχανισμός διακοπής της παροχής φυσικού αερίου, ο οποίος προορίζεται για την άμεση διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση επικίνδυνου περιστατικού.

Στο πόρισμα καταγράφονται επίσης αποκλίσεις ανάμεσα στις εγκεκριμένες μελέτες και στην πραγματική κατασκευή τμημάτων του δικτύου.

Ειδικότερα, αγωγός που προβλεπόταν να είναι υπόγειος, με συγκολλητές συνδέσεις, εντοπίστηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με συνδέσεις μέσω σπειρώματος και χωρίς την προβλεπόμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Αντίστοιχα, στο κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που βάσει της μελέτης θα έπρεπε να έχει εγκατασταθεί υπόγεια και να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο βρέθηκε τοποθετημένος εξωτερικά, με χαλύβδινη κατασκευή.

Προβλήματα και στην πυροπροστασία

Η τεχνική έκθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επισημαίνει ελλείψεις και στα μέτρα πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα, σε χώρο του συγκροτήματος συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχουν στεγανές πυράντοχες πόρτες.

Πάντως, κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν διαπιστώθηκε ενεργή διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για το πόρισμα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί διαρροή σε προγενέστερο χρόνο.

Η αντίδραση Δούκα για τη δημοσιοποίηση του πορίσματος

Μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων, ο Χάρης Δούκας επανήλθε στο ζήτημα, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έγινε γνωστό το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης.

Όπως υποστήριξε, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Δήμου Αθηναίων τις προηγούμενες ημέρες, δεν είχε παραδοθεί στη δημοτική αρχή κανένα επίσημο έγγραφο σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ο δήμαρχος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν και σχολιάστηκαν σε τηλεοπτική μετάδοση πριν, σύμφωνα με τον ίδιο, ενημερωθεί επισήμως ο Δήμος.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, έκανε λόγο για «επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών», δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα της Γκράβας.