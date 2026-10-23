ΑΣΕΠ: Οι 387 φορείς που θα προσλάβουν 3.262 μονίμους υπαλλήλους
Πίνακας περιεχομένων
3.262 μόνιμες προσλήψεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε 387 φορείς μέσω ΑΣΕΠ, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται από 30 Οκτωβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2026.
Αυτοί είναι οι 387 φορείς που θα προσλάβουν 3.262 μονίμους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μέσω της προκήρυξης 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα, με μόνιμο προσωπικό ενισχύονται Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, Υπουργεία, μουσεία, ΑΣΕΠ, ΑΑΔΕ, αθλητικά κέντρα και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.
ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Οι ειδικότητες που ζητούνται
- ΥΕ Βοηθοί Θαλάμου
- ΥΕ Βοηθοί Νοσοκόμων – Φύλακες Ασθενών
- ΥΕ Μεταφορείς Ασθενών
- ΥΕ Νεκροτόμοι
- ΥΕ Τραυματιοφορείς
- ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
- ΥΕ Επιμελητές
- ΥΕ Κλητήρες
- ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
- ΥΕ Καταμετρητές Ύδρευσης
- ΥΕ Μεταφορείς
- ΥΕ Πλύντες-Σιδερωτές
- ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίων
- ΥΕ Εργάτες Ταφής Εκταφής
- ΥΕ Εργάτες Πρασίνου
- ΥΕ Εργάτες Άρδευσης
- ΥΕ Εργάτες Ελαιοχρωματιστές
- ΥΕ Εργάτες Επεξεργασίας Λυμάτων και Ύδατος
- ΥΕ Εργάτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών
- ΥΕ Εργάτες Οδοποιίας
- ΥΕ Εργάτες Οικοδομικών Εργασιών
- ΥΕ Εργάτες Πλακοστρώσεων
- ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
- ΥΕ Εργάτες Υδρονομείς
- ΥΕ Επιμελητές ΥΠΕΞ
- ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί
- ΥΕ Πλύντες Σκευών Μαγειρείων
- ΥΕ Τραπεζοκόμοι
- ΥΕ Επιστάτες Καθαριότητας
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Μονάδων Υγείας
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
- ΥΕ Υδρονομείς Καταμετρητές Συντηρητές Υδρομετρων και Αρδευτικών Δικτύων
- ΥΕ Νυχτοφύλακες
- ΥΕ Φύλακες
- ΥΕ Φύλακες-Νυχτοφύλακες
ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Η λίστα με τους 387 φορείς
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
- Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
- Αρεταίειο Νοσοκομείο
- Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
- Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
- Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
- Γ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
- Δήμος Αβδήρων
- Δήμος Αγίας Βαρβάρας
- Δήμος Αγίας Παρασκευής
- Δήμος Αγίου Βασιλείου
- Δήμος Αγίου Δημητρίου
- Δήμος Αγίου Ευστρατίου
- Δήμος Αγίου Νικολάου
- Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
- Δήμος Αγκιστρίου
- Δήμος Αγρινίου
- Δήμος Αθηναίων
- Δήμος Αιγάλεω
- Δήμος Αιγιαλείας
- Δήμος Αίγινας
- Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας
- Δήμος Αλεξάνδρειας
- Δήμος Αλεξανδρούπολης
- Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων
- Δήμος Αλίμου
- Δήμος Αλμυρού
- Δήμος Αλμωπίας
- Δήμος Αλοννήσου
- Δήμος Αμαρίου
- Δήμος Αμαρουσίου
- Δήμος Αμοργού
- Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
- Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας
- Δήμος Αμφίπολης
- Δήμος Ανατολικής Μάνης
- Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
- Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
- Δήμος Αποκορώνου
- Δήμος Αργοστολίου
- Δήμος Άργους Ορεστικού
- Δήμος Άργους-Μυκηνών
- Δήμος Αριστοτέλη
- Δήμος Αρταίων
- Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
- Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων
- Δήμος Ασπροπύργου
- Δήμος Αστυπάλαιας
- Δήμος Αχαρνών
- Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
- Δήμος Βέλου-Βόχας
- Δήμος Βέροιας
- Δήμος Βιάννου
- Δήμος Βόλβης
- Δήμος Βόλου
- Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
- Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
- Δήμος Βριλησσίων
- Δήμος Βύρωνος
- Δήμος Γαλατσίου
- Δήμος Γαύδου
- Δήμος Γλυφάδας
- Δήμος Γόρτυνας
- Δήμος Γορτυνίας
- Δήμος Γρεβενών
- Δήμος Δάφνης-Υμηττού
- Δήμος Δέλτα
- Δήμος Δελφών
- Δήμος Δεσκάτης
- Δήμος Διδυμοτείχου
- Δήμος Διονύσου
- Δήμος Δίου-Ολύμπου
- Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
- Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας
- Δήμος Δομοκού
- Δήμος Δοξάτου
- Δήμος Δράμας
- Δήμος Δυτικής Αχαΐας
- Δήμος Δυτικής Λέσβου
- Δήμος Δυτικής Μάνης
- Δήμος Δυτικής Σάμου
- Δήμος Δωδώνης
- Δήμος Δωρίδος
- Δήμος Έδεσσας
- Δήμος Ελασσόνας
- Δήμος Ελευσίνας
- Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
- Δήμος Εμμανουήλ Παππά
- Δήμος Εορδαίας
- Δήμος Επιδαύρου
- Δήμος Ευρώτα
- Δήμος Ζακύνθου
- Δήμος Ζαχάρως
- Δήμος Ηγουμενίτσας
- Δήμος Ήλιδας
- Δήμος Ηλιουπόλεως
- Δήμος Ηράκλειας
- Δήμος Ηρακλείου Αττικής
- Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
- Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου
- Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών
- Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
- Δήμος Θάσου
- Δήμος Θερμαϊκού
- Δήμος Θέρμης
- Δήμος Θεσσαλονίκης
- Δήμος Θηβαίων
- Δήμος Θήρας
- Δήμος Ιάσμου
- Δήμος Ιεράπετρας
- Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
- Δήμος Ικαρίας
- Δήμος Ιλίου
- Δήμος Ιωαννιτών
- Δήμος Καβάλας
- Δήμος Καισαριανής
- Δήμος Καλαβρύτων
- Δήμος Καλαμάτας
- Δήμος Καλλιθέας
- Δήμος Καλυμνίων
- Δήμος Καμένων Βούρλων
- Δήμος Καντάνου-Σελίνου
- Δήμος Καρδίτσας
- Δήμος Καρπάθου
- Δήμος Καρπενησίου
- Δήμος Καρύστου
- Δήμος Κασσάνδρας
- Δήμος Καστοριάς
- Δήμος Κατερίνης
- Δήμος Κέας
- Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
- Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
- Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
- Δήμος Κηφισιάς
- Δήμος Κιλελέρ
- Δήμος Κιλκίς
- Δήμος Κισσάμου
- Δήμος Κοζάνης
- Δήμος Κομοτηνής
- Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
- Δήμος Κορινθίων
- Δήμος Κρωπίας
- Δήμος Κυθήρων
- Δήμος Κύθνου
- Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
- Δήμος Κω
- Δήμος Λαγκαδά
- Δήμος Λαμιέων
- Δήμος Λαρισαίων
- Δήμος Λαυρεωτικής
- Δήμος Λεβαδέων
- Δήμος Λέρου
- Δήμος Λευκάδας
- Δήμος Λήμνου
- Δήμος Λοκρών
- Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
- Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
- Δήμος Μακρακώμης
- Δήμος Μαλεβιζίου
- Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
- Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
- Δήμος Μαραθώνος
- Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
- Δήμος Μαρωνείας-Σαπών
- Δήμος Μεγαρέων
- Δήμος Μεγίστης
- Δήμος Μεσσήνης
- Δήμος Μεταμορφώσεως
- Δήμος Μετσόβου
- Δήμος Μήλου
- Δήμος Μινώα Πεδιάδος
- Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
- Δήμος Μύκης
- Δήμος Μυκόνου
- Δήμος Μυλοποτάμου
- Δήμος Μυτιλήνης
- Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
- Δήμος Ναυπλιέων
- Δήμος Νεάπολης-Συκεών
- Δήμος Νέας Ζίχνης
- Δήμος Νέας Ιωνίας
- Δήμος Νέας Προποντίδας
- Δήμος Νέας Σμύρνης
- Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
- Δήμος Νεμέας
- Δήμος Νεστορίου
- Δήμος Νέστου
- Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη
- Δήμος Νικολάου Σκουφά
- Δήμος Νισύρου
- Δήμος Νότιας Κέρκυρας
- Δήμος Νοτίου Πηλίου
- Δήμος Ξάνθης
- Δήμος Ξηρομέρου
- Δήμος Οιχαλίας
- Δήμος Ορεστιάδας
- Δήμος Ορχομενού
- Δήμος Παγγαίου
- Δήμος Παιανίας
- Δήμος Παιονίας
- Δήμος Παλαιού Φαλήρου
- Δήμος Παλαμά
- Δήμος Παλλήνης
- Δήμος Παξών
- Δήμος Παπάγου-Χολαργού
- Δήμος Πάργας
- Δήμος Πάρου
- Δήμος Πάτμου
- Δήμος Πατρέων
- Δήμος Παύλου Μελά
- Δήμος Πειραιώς
- Δήμος Πέλλας
- Δήμος Πεντέλης
- Δήμος Περάματος
- Δήμος Περιστερίου
- Δήμος Πετρουπόλεως
- Δήμος Πηνειού
- Δήμος Πλατανιά
- Δήμος Πολυγύρου
- Δήμος Πόρου
- Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
- Δήμος Πύλης
- Δήμος Πύλου-Νέστορος
- Δήμος Πύργου
- Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
- Δήμος Ρεθύμνης
- Δήμος Ρήγα Φεραίου
- Δήμος Σαλαμίνας
- Δήμος Σάμης
- Δήμος Σαμοθράκης
- Δήμος Σαρωνικού
- Δήμος Σερίφου
- Δήμος Σερρών
- Δήμος Σητείας
- Δήμος Σιθωνίας
- Δήμος Σικυωνίων
- Δήμος Σιντικής
- Δήμος Σκιάθου
- Δήμος Σκοπέλου
- Δήμος Σκύδρας
- Δήμος Σκύρου
- Δήμος Σουλίου
- Δήμος Σουφλίου
- Δήμος Σπάρτης
- Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
- Δήμος Σπετσών
- Δήμος Στυλίδας
- Δήμος Σύμης
- Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
- Δήμος Σφακίων
- Δήμος Τανάγρας
- Δήμος Τήλου
- Δήμος Τήνου
- Δήμος Τρικκαίων
- Δήμος Τριφυλίας
- Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων
- Δήμος Τυρνάβου
- Δήμος Φαιστού
- Δήμος Φαρκαδόνας
- Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
- Δήμος Φλώρινας
- Δήμος Φολεγάνδρου
- Δήμος Φυλής
- Δήμος Χαλανδρίου
- Δήμος Χαλκηδόνος
- Δήμος Χαλκιδέων
- Δήμος Χανίων
- Δήμος Χαϊδαρίου
- Δήμος Χίου
- Δήμος Ωραιοκάστρου
- Δήμος Ωρωπού
- Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας
- ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Ν. Χανίων
- ΔΕΥΑ Μυκόνου
- ΔΕΥΑ Αγρινίου
- ΔΕΥΑ Άργους Μυκηνών
- ΔΕΥΑ Άρτας
- ΔΕΥΑ Δήμου Αβδήρων
- ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
- ΔΕΥΑ Δήμου Επιδαύρου
- ΔΕΥΑ Δήμου Κω
- ΔΕΥΑ Δήμου Πύλου
- ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου
- ΔΕΥΑ Δήμου Χανίων
- ΔΕΥΑ Θάσου
- ΔΕΥΑ Θερμαϊκού
- ΔΕΥΑ Θήβας
- ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
- ΔΕΥΑ Καλύμνου
- ΔΕΥΑ Καρδίτσας
- ΔΕΥΑ Λαγκαδά
- ΔΕΥΑ Λαμίας
- ΔΕΥΑ Λάρισας
- ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
- ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας
- ΔΕΥΑ Ναυπλίου
- ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
- ΔΕΥΑ Πάτρας
- ΔΕΥΑ Πρέβεζας
- ΔΕΥΑ Πύλης
- ΔΕΥΑ Σπάρτης
- ΔΕΥΑ Σύμης
- ΔΕΥΑ Τρίπολης
- ΔΕΥΑ Χερσονήσου
- ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών
- ΔΕΥΑ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
- ΔΕΥΑ Ζακύνθου
- ΔΕΥΑ Τριφυλίας
- Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
- Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός»
- Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου
- Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας
- Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου
- Δ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
- ΕΚΠΑ – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
- Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου
- Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας
- Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας
- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
- Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
- Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
- Εθνικό Τυπογραφείο
- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
- Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
- Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς Ιθάκης ΑΕ – ΟΤΑ
- Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
- Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας
- Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου – Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
- Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)
- Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
- Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
- Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
- Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
- Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας
- Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης
- Σύνδεσμος Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού
- Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης
- Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
- Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εισαγγελία Εφετών Πειραιά
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής – Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας – Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής – Γ΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας – Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής – Γ΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας – Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής – Γ΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας – Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής – Δ΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας – Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Πρωτοδικείο Αθηνών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης – Συμβούλιο της Επικρατείας
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
- Υπουργείο Εξωτερικών
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Δασών – Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης – Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου – Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου Ν. Ρεθύμνου
- Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
- Φορέας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr
Στην Κατηγορία: ΑΣΕΠ