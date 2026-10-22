Γκράβα: Παρατείνεται το «λουκέτο» στα σχολεία – Στο τραπέζι το σχέδιο για την επόμενη μέρα

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Μέχρι και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στη Γκράβα. Η εξέλιξη έρχεται ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το πόρισμα του ΤΕΕ σχετικά με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στο συγκρότημα της Γκράβας, καθώς τα σοβαρά ζητήματα ασφαλείας που αναδείχθηκαν από το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) διατηρούν την ανησυχία για την κατάσταση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Μέχρι και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στη Γκράβα , όπως γνωστοποίησε η διεύθυνση στους γονείς.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση από την εφημερίδα «Καθημερινή» του πορίσματος του ΤΕΕ, το οποίο καταγράφει σημαντικές ελλείψεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος, προκαλώντας παράλληλα την έντονη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε γνωστή η έκθεση.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα επόμενα βήματα

Το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος για τρεις σχολικές ημέρες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά τη συνεδρίαση, ο Δήμος προωθεί δύο παράλληλες ενέργειες, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

Η πρώτη αφορά την αξιολόγηση των πορισμάτων που έχουν προκύψει από τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, την περαιτέρω διερεύνηση των μελετών και την υλοποίηση πρόσθετων ενεργειών όπου κριθεί απαραίτητο.

Η δεύτερη αφορά την τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στις σχολικές αίθουσες, ώστε να εξεταστεί εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Βήματος», για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 100 κλιματιστικά μηχανήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής διαβεβαίωσε τη σχολική κοινότητα ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες έγγραφες και επίσημες εγγυήσεις ασφαλείας για την επαναλειτουργία των σχολείων της Γκράβας.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβαση μαθήτριας του 21ου Γενικού Λυκείου, η οποία μετέφερε την αγωνία των μαθητών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς δεν νιώθουμε ούτε μια ημέρα ασφαλείς», ενώ πρόσθεσε: «Να μην φοβόμαστε όταν πάμε στο σχολείο, αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας». Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν επίσης εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών, εκφράζοντας τις ανησυχίες της σχολικής κοινότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είχε καλέσει την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκειά της, ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι ο Δήμος παρέλαβε το πόρισμα του ΤΕΕ το μεσημέρι, αφού είχε προηγηθεί η δημοσιοποίησή του, ενώ αποφασίστηκε η παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Τι αποκάλυψε το πόρισμα του ΤΕΕ

Νέα δεδομένα στην υπόθεση έφερε το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο παρουσίασε στις 21 Οκτωβρίου η «Καθημερινή».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του συγκροτήματος ανέδειξαν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται η μη λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου σε ένα από τα λεβητοστάσια, καθώς και προβλήματα που αφορούν τη δυνατότητα χειροκίνητης διακοπής της παροχής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στις πραγματικές εγκαταστάσεις και στις εγκεκριμένες μελέτες, ενώ καταγράφηκαν και ζητήματα πυροπροστασίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Το πόρισμα περιλαμβάνει προτάσεις για συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις, χωρίς να προσδιορίζει την πηγή της οσμής που είχε προκαλέσει την αρχική αναστάτωση.

Η οργισμένη αντίδραση Δούκα

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Δήμος πληροφορήθηκε το περιεχόμενό της μέσω δημοσιεύματος, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη κοινοποίηση.

Σε δημόσια τοποθέτησή του ανέφερε:

«Αδιανόητα πράγματα. Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει. Μέχρι στιγμής ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες».

Ο δήμαρχος κατηγόρησε επίσης όσους θεωρεί υπεύθυνους για τον χειρισμό της δημοσιοποίησης ότι έστησαν «επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών».

Παραμένει η αγωνία για την επαναλειτουργία των σχολείων

Με τη νέα αναστολή λειτουργίας, η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες μετατίθεται για μετά τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, χωρίς η συγκεκριμένη απόφαση να αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση της ημερομηνίας επαναλειτουργίας.

Το ζήτημα παραμένει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών ευρημάτων και ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων.

Στο μεταξύ, η ενημέρωση του 132ου Δημοτικού επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου δεν θα επιστρέψουν στις αίθουσες μέχρι και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.