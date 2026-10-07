Σχολεία με χιλιάδες κενά: Λιγότερες ώρες μαθημάτων, υποχρεωτικές υπερωρίες και εκπαιδευτικοί «λάστιχο»

Πίνακας περιεχομένων

Περίπου 100 κενά καταγγέλλει ότι παραμένουν στα σχολεία της Κέρκυρας μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων η τοπική ΕΛΜΕ, η οποία μιλά για 6.200 χαμένες διδακτικές ώρες μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες. Προειδοποιεί για «σπάσιμο» ωρών μαθημάτων, αξιοποίηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Γενική και υποχρεωτικές υπερωρίες και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 14 Οκτωβρίου.

Το πρόβλημα των κενών στα σχολεία περνά πλέον από τους αριθμούς στην ίδια την καθημερινότητα της τάξης, με τους εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν ότι η προσπάθεια να «βγει» το πρόγραμμα οδηγεί σε λιγότερες ώρες μαθημάτων, υποχρεωτικές υπερωρίες και λύσεις «εκ των ενόντων».

Η ΕΛΜΕ προειδοποιεί ότι οι ελλείψεις επιβαρύνουν τόσο τη Γενική όσο και την Ειδική Αγωγή, ενώ επικαλείται εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου 15.000 κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη Γ΄ φάση προσλήψεων να αναμένεται, όπως αναφέρει, τον Νοέμβριο.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι η υποστελέχωση οδηγεί σε λύσεις «εκ των ενόντων», με «σπάσιμο» των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας, υποχρεωτικές υπερωρίες και αξιοποίηση εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και αντίστροφα, ενώ προειδοποιούν ότι οι μεγαλύτερες συνέπειες μεταφέρονται στους ίδιους τους μαθητές. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, ζητά άμεσες νέες προσλήψεις για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών και καλεί εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 13:30.

38 προσλήψεις για 137 κενά – Περίπου 100 παραμένουν

Η ΕΛΜΕ παρουσιάζει αναλυτικά την εικόνα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχει διαμορφωθεί στην Κέρκυρα μετά και τη Β΄ φάση. Όπως αναφέρει, μετά την Α΄ φάση υπήρχαν 137 κενά, ενώ στη συνέχεια προσλήφθηκαν 38 αναπληρωτές και αναπληρώτριες, με αποτέλεσμα περίπου 100 θέσεις να εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτες.

Μάλιστα, η ΕΛΜΕ σημειώνει ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν δεν ανέλαβαν τελικά υπηρεσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσλήφθηκαν 14 εκπαιδευτικοί για 59 κενά στη Γενική Αγωγή, 17 για 51 κενά στην Ειδική Αγωγή, 4 μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ για 16 κενά και 3 μουσικοί για περίπου 9 κενά.

6.200 χαμένες ώρες μέσα σε δύο εβδομάδες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΕΛΜΕ στις συνέπειες που έχουν ήδη τα κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων χάθηκαν 6.200 διδακτικές ώρες.

Όπως επισημαίνει, οι ώρες αυτές δεν αναπληρώνονται, ενώ θεωρεί ότι οι ελλείψεις οδηγούν παράλληλα σε ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση των εργασιακών σχέσεων για τους εκπαιδευτικούς.

Η ΕΛΜΕ προειδοποιεί ότι στην προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά «εκ των ενόντων» μπορεί να δοθούν οδηγίες για μείωση των ωρών διδασκαλίας σε σχέση με όσες προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει την περίπτωση ενός μαθήματος που προβλέπεται να διδάσκεται τέσσερις ώρες σε ένα τμήμα και, λόγω των ελλείψεων, να μοιράζεται σε δύο ώρες σε δύο διαφορετικά τμήματα.

Αντίστοιχα, αναφέρει ότι μαθητές μπορεί να διδάσκονται Αρχαία για μία ώρα αντί για δύο. Κατά την ΕΛΜΕ, το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στα μαθήματα της Τράπεζας Θεμάτων, καθώς τελικά κανένα τμήμα δεν συμπληρώνει τις ώρες που προβλέπονται.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην Ειδική Αγωγή. Η ΕΛΜΕ καταγγέλλει «παράνομες διδασκαλίες» εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και το αντίστροφο, στο πλαίσιο της προσπάθειας κάλυψης των ελλείψεων.

Όπως υποστηρίζει, μπορεί έτσι ένας εκπαιδευτικός που έχει προσληφθεί για να παρέχει Παράλληλη Στήριξη σε συγκεκριμένο μαθητή να χρησιμοποιείται για μαθήματα Γενικής Παιδείας.

«Το αποτέλεσμα είναι πως κανένας δεν διδάσκεται», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΜΕ, εξηγώντας ότι ούτε το τμήμα λαμβάνει κανονικά τη διδασκαλία που προβλέπεται ούτε το παιδί που χρειάζεται Παράλληλη Στήριξη έχει την υποστήριξη για την οποία προσλήφθηκε ο εκπαιδευτικός.

Υποχρεωτικές υπερωρίες για να «εξαφανιστούν» τα κενά

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει η ΕΛΜΕ αφορά την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, να «μην υπάρχουν κενά».

Το Δ.Σ. υπενθυμίζει ότι κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει έναν εκπαιδευτικό να διδάσκει λιγότερες ώρες σε ένα μάθημα από όσες προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ σημειώνει ότι ο διευθυντής δεν είναι υποχρεωμένος να αναθέσει υπερωρίες αλλά «δύναται» να το πράξει.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι για όσους εκπαιδευτικούς ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει και, όπως αναφέρεται, θα συνεχίσει να προκηρύσσει στάσεις εργασίας για τις ώρες της υπερωρίας.

«Περίπου 15.000 κενά» σε ολόκληρη τη χώρα

Η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι η εικόνα της Κέρκυρας δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Επικαλούμενη σχετικές εκτιμήσεις, αναφέρει ότι περίπου 15.000 κενά παραμένουν ακάλυπτα σε ολόκληρη τη χώρα, με την κάλυψή τους να παραπέμπεται, όπως σημειώνει, στη Γ΄ φάση προσλήψεων τον Νοέμβριο.

«Αυτά τα κενά μεταφράζονται σε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες», τονίζει, επισημαίνοντας ότι οι ώρες που χάνονται δεν μπορούν να αναπληρωθούν.

«Το Υπουργείο δεν μπορεί να κοροϊδεύει πια γονείς και μαθητές»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η ΕΛΜΕ επιρρίπτει την ευθύνη για την κατάσταση στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική υποχρηματοδότησης οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαίδευσης.

«Το Υπουργείο “Παιδείας” δεν μπορεί να κοροϊδεύει πια τους γονείς και τους μαθητές!», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η κριτική που είχε προηγηθεί σε βάρος των εκπαιδευτικών είχε ως στόχο να αποκρύψει τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων.

Στους δρόμους στις 14 Οκτωβρίου

Με κεντρικό αίτημα να καλυφθούν άμεσα όλα τα πραγματικά κενά με νέες προσλήψεις, η ΕΛΜΕ καλεί εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 13:30, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

«Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα σοβαρά προβλήματα που παραμένουν στη λειτουργία των σχολείων», τονίζει η ΕΛΜΕ, απαιτώντας «εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά με νέες προσλήψεις».