Ολοήμερα με… σειρά προτεραιότητας: Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών αφήνουν εκτός χιλιάδες μαθητές

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Λόγω των κενών, τα σχολεία αδυνατούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των Ολοήμερων, με αποτέλεσμα να δίνεται προτεραιότητα σε οικογένειες όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, σε μονογονεϊκές οικογένειες και σε περιπτώσεις με ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες.

Η σημερινή εικόνα στα Ολοήμερα είναι να δίνεται προτεραιότητα σε οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή σε όσες εργάζονται και οι δύο οικογένειες, αφήνοντας εκτός άλλες κατηγορίες, που δικαιούνται εξίσου πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η ΔΟΕ κάνει λόγο στο iPaideia.gr για γενικευμένη υπολειτουργία με αποτέλεσμα οι οικογένειες να μπαίνουν σε καθεστώς «προτεραιοποίησης».

Σύμφωνα με την Βιολέττα Γαλανοπούλου της ΔΟΕ η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: το φαινόμενο της «προτεραιοποίησης» έχει ξεκινήσει από πέρσι, όμως φέτος φαίνεται να έχει γενικευτεί, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να βρίσκονται αντιμέτωπες με περιορισμούς ακόμη και ως προς το ποια παιδιά μπορούν τελικά να παραμείνουν στο σχολείο μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος.

Μεταξύ των κριτηρίων βρίσκονται το εάν εργάζονται και οι δύο γονείς, εάν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια ή εάν συντρέχουν ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες.

Το πρόβλημα, μάλιστα, δεν σταματά εκεί. Όταν οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται με μεγάλη καθυστέρηση – ακόμη και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα – πολλές οικογένειες έχουν ήδη αναγκαστεί να βρουν άλλες λύσεις για τη φύλαξη και την καθημερινότητα των παιδιών τους. Έτσι, ακόμη και όταν τελικά φτάσουν δάσκαλοι στα σχολεία, είναι πιθανό να έχουν απομείνει λιγότεροι μαθητές στο Ολοήμερο.

Δημιουργείται τότε ένας νέος φαύλος κύκλος: εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες μπορεί να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία και να καταλήξουν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη άλλων κενών και «τρυπών».

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ίδια «δεν είναι “φετίχ” για εμάς όταν λέμε ότι τα σχολεία, 1η Σεπτέμβρη, πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένα και να υπάρξουν μόνιμοι μαζικοί διορισμοί», υπογραμμίζοντας τις συνέπειες που έχουν οι καθυστερήσεις στη στελέχωση για την πραγματική λειτουργία των σχολείων και των Ολοήμερων.

Η Βιολέττα Γαλανοπούλου δίνει, μάλιστα, ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο ζήτημα, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της υποστελέχωσης δεν περιορίζονται μέσα στις σχολικές αίθουσες. «Επηρεάζεται ολόκληρη η κοινωνική ζωή της χώρας από το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία», σημειώνει, αναδεικνύοντας τον άμεσο αντίκτυπο που έχει η λειτουργία των σχολικών μονάδων και ιδιαίτερα των Ολοήμερων στην καθημερινότητα των οικογενειών.