Κλειστά σχολεία και νέο τριήμερο για τους μαθητές: Πού δεν θα χτυπήσει το κουδούνι στις 26 Οκτωβρίου

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Τριήμερο χωρίς σχολείο φέρνει φέτος η 26η Οκτωβρίου για τους μαθητές του Δήμου Κηφισιάς, καθώς η ημέρα καθιερώθηκε ως νέα τοπική αργία και πέφτει Δευτέρα. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι εκπαιδευτικές δομές του Δήμου.

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς, καθώς από φέτος η συγκεκριμένη ημερομηνία καθιερώνεται ως νέα ημέρα τοπικής αργίας. Η συγκυρία δημιουργεί μάλιστα τριήμερο για τους μαθητές, αφού η αργία ακολουθεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου.

Η αλλαγή γίνεται για πρώτη φορά έπειτα από 77 χρόνια, με την τοπική αργία να μεταφέρεται από τις 6 Αυγούστου στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως πολιούχος της Κηφισιάς.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Η νέα τοπική αργία αφορά όλα τα σχολεία που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Παράλληλα, κλειστοί θα παραμείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθώς και οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν στον Δήμο.

Τριήμερο για τους μαθητές

Η 26η Οκτωβρίου πέφτει φέτος Δευτέρα, με αποτέλεσμα η νέα τοπική αργία να συνδυάζεται με το Σαββατοκύριακο και να δημιουργεί ένα τριήμερο χωρίς σχολείο για τους μαθητές της Κηφισιάς.

Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες θα γίνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι σχολικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Την ημέρα των σχολικών εορτών οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στις σχολικές μονάδες, καταγράφονται οι παρουσίες και, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, αποχωρούν.

Αλλάζει η τοπική αργία μετά από 77 χρόνια

Μέχρι σήμερα η τοπική αργία της Κηφισιάς ήταν η 6η Αυγούστου, ημερομηνία που είχε καθιερωθεί με Βασιλικό Διάταγμα στις 28 Φεβρουαρίου 1949.

Το συγκεκριμένο καθεστώς παρέμεινε σε ισχύ επί 77 χρόνια, μέχρι την οριστική μεταφορά της αργίας στις 26 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία για την αλλαγή είχε ξεκινήσει ήδη από το 2012, μέσα από διαδοχικές αποφάσεις και εισηγήσεις σε επίπεδο Δήμου, ενώ καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η ομόφωνη απόφαση 229/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

Η αλλαγή θεσμοθετήθηκε οριστικά με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 111/2026 στις 14 Ιουλίου.

Με το συγκεκριμένο διάταγμα, η 26η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως ημέρα τοπικής αργίας στον Δήμο Κηφισιάς, λόγω του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, με τη νέα ρύθμιση κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, καθώς η προηγούμενη ημερομηνία της τοπικής αργίας δεν ανταποκρινόταν πλέον στον εορτασμό του πολιούχου και είχε προκαλέσει σύγχυση σε εκκλησιαστικό, διοικητικό και εμπορικό επίπεδο.

Έτσι, από φέτος η 26η Οκτωβρίου μπαίνει μόνιμα στο ημερολόγιο της Κηφισιάς ως τοπική αργία, με σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτικές δομές να παραμένουν κλειστά.