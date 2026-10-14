Μαχαίρωσαν μαθητή έξω από εσπερινό σχολείο της Αθήνας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
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Σοβαρή επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μαθητής εσπερινού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που αποχωρούσε από το σχολικό συγκρότημα
Μαθητής εσπερινού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, την ώρα που αποχωρούσε από το σχολικό συγκρότημα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ανηλίκων πλησίασε τον μαθητή και αρχικά του επιτέθηκε λεκτικά, προτού ένας ή περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους προχωρήσουν στον τραυματισμό του με μαχαίρι.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον διακόμισε σε νοσοκομείο.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Ομονοίας, ενώ ερευνώνται τα αίτια της επίθεσης.
Ο νεαρός μαθητής, που έχει καταγωγή από την Αίγυπτο και είχε φθάσει στη χώρα μας ως ασυνόδευτος πρόσφυγας, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Σωτηρία.
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