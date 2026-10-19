Δίχως τέλος τα λουκέτα στα σχολεία: Πού κλείνουν και γιατί

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Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία ενός Νηπιαγωγείου και ενός Δημοτικού Σχολείου στην Ήπειρο, εξαιτίας της έλλειψης μαθητικού δυναμικού.

Στην αναστολή λειτουργίας δύο σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027 προχωρά η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, καθώς η μετεγγραφή μαθητών σε άλλα σχολεία είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη του απαραίτητου μαθητικού δυναμικού. Η σχετική απόφαση αφορά ένα Νηπιαγωγείο και ένα Δημοτικό Σχολείο και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για σχολικές μονάδες που υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και Ιωαννίνων. Η απόφαση βασίζεται στα στοιχεία για τον αριθμό των μαθητών, ενώ κατά την εξέτασή της συνεκτιμήθηκαν οι γεωγραφικές συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες των περιοχών.

Πώς προέκυψε η απόφαση για τις δύο σχολικές μονάδες

Καθοριστικό στοιχείο για την αναστολή λειτουργίας αποτέλεσε η μετακίνηση μαθητών σε άλλες σχολικές μονάδες μέσω μετεγγραφών. Σύμφωνα με την απόφαση, η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε έλλειψη μαθητικού δυναμικού στα δύο σχολεία, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μη λειτουργία τους κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Για τη λήψη της απόφασης είχαν προηγηθεί υπηρεσιακές εισηγήσεις από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Ιωαννίνων απέστειλε σχετικό έγγραφο στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ στις 5 Οκτωβρίου 2026 ακολούθησε συμπληρωματική πρόταση από τη Διεύθυνση Πρέβεζας.

Ποια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά αφορά το ΦΕΚ

Στον κατάλογο των σχολικών μονάδων περιλαμβάνεται το 9ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. Πρόκειται για διθέσιο Νηπιαγωγείο, με κωδικό Υπουργείου Παιδείας 9400228, για το οποίο προβλέπεται αναστολή λειτουργίας εξαιτίας της μετεγγραφής των μαθητών σε άλλη σχολική μονάδα.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά το Δημοτικό Σχολείο Μηλέας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Το συγκεκριμένο σχολείο είναι επίσης διθέσιο, φέρει τον κωδικό 9200092 και περιλαμβάνεται στην ίδια απόφαση για τον αντίστοιχο λόγο, δηλαδή την έλλειψη μαθητών μετά τη μετεγγραφή τους.

Τι εξετάστηκε πριν από την αναστολή λειτουργίας

Στα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη περιλαμβάνονται τόσο το μαθητικό δυναμικό των σχολείων όσο και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών. Η εξέταση των συγκεκριμένων παραμέτρων αναφέρεται ρητά στο διοικητικό κείμενο που συνοδεύει την απόφαση.

Παράλληλα, στο θεσμικό πλαίσιο που επικαλείται η Περιφερειακή Διεύθυνση περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν τον αριθμό μαθητών ανά τάξη ή τμήμα. Στα σχετικά έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές του σχολικού έτους 2026-2027 και η παράταση της διαδικασίας εγγραφών.