Κόντρα ΤΕΕ-Δούκα για την Γκράβα – Γονείς και μαθητές στο… περίμενε για το άνοιγμα των σχολείων

Πίνακας περιεχομένων

Αντιπαράθεση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του ΤΕΕ με αφορμή τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας ενώ παιδιά και γονείς αγωνιούν για την ασφάλεια των σχολείων και την πορεία των μαθημάτων.

Συνεχίζεται το σήριαλ με το μπαλάκι των ευθυνών για την λειτουργία στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με παιδιά και γονείς να περιμένουν από μέρα σε μέρα επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και την ομαλή διεξαγωγή μαθημάτων.

Την ώρα που πάνω από 4.000 μαθητές καλούνται να κάνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση και ενώ αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα μια νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μετά του ΤΕΕ και του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων απάντησε σε υψηλούς τόνους στις δηλώσεις του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργου Στασινού, χαρακτηρίζοντάς τες «αναληθείς» και υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα τη συνδρομή του Επιμελητηρίου.

Ο κ. Στασινός είχε αναφέρει μεταξύ άλλων πως «ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία (…) προσπαθεί να αποφύγει». «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, η οποία εκδόθηκε μετά τη δήλωση του προέδρου του ΤΕΕ ότι η δημοτική αρχή δεν είχε υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης. Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο τεχνικός έλεγχος των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος, προκειμένου να αξιολογηθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Απαντώντας στις σημερινές αναληθείς δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ, ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι: Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Από τις 6 /10 με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας, μετά τις αναφορές για ύπαρξη οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των μηχανισμών αποτελεί το ΤΕΕ, ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.

Επίσης, ο ίδιος ο δήμαρχος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τόσο στις 8/10 κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αλλά και την Παρασκευή 9/10 καθώς και την Κυριακή 11/10. Και στις τρεις επικοινωνίες ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρόλα αυτά, οι τεχνικοί του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα Τρίτη στον χώρο της Γκράβας.

Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ως διαχειριστής της σχολικής μονάδας».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό την απάντηση του ΤΕΕ στο ερώτημα: Από πού προήλθε η οσμή; Προκειμένου να ξαναβρεθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια, στον φυσικό τους χώρο.

Γιατί για τον Δήμο Αθηναίων, η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη».

«Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο»

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, διευκρινίζει ότι ο έλεγχος ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ενώ ήδη από το Σάββατο ορίστηκε εξειδικευμένος μηχανικός και έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες αυτοψίες. Παράλληλα, αναφερόμενος στον Δήμο Αθηναίων, επισήμανε ότι δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης προς το ΤΕΕ και υπογράμμισε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της δημοτικής αρχής για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, δήλωσε τα εξής:

«Σχετικά με τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το ΤΕΕ διευκρινίζει τα εξής:

1. Μας ζητήθηκε, μόλις την Παρασκευή 9/10, από το Υπουργείο Παιδείας (Γενική Γραμματεία) να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα. Το ΤΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε το Σάββατο 10/10 ειδικό, εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα προκειμένου να ελεγχθούν όσα μας ζητήθηκαν: πλήρη έλεγχο της κατάστασης κλπ των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, σύνταξη αναλυτικής τεχνικής έκθεσης και εκτίμησης επικινδυνότητας, υπόδειξη τεχνικών διορθωτικών ενεργειών.

2. Οι εργασίες της πραγματογνωμοσύνης έχουν ξεκινήσει και ήδη έχουν γίνει αυτοψίες. Οι εργασίες θα συνεχισθούν, από εξειδικευμένο προσωπικό και με τον κατάλληλο πιστοποιημένο εξοπλισμό, έως ότου είναι δυνατή η ασφαλής εξαγωγή των ζητούμενων επιστημονικών συμπερασμάτων.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ.

Ζητούμενο για το ΤΕΕ είναι η ασφάλεια και η επιστημονικά ορθή προσέγγιση. Το ΤΕΕ θα κάνει τη δουλειά του, με τη συμβολή των μηχανικών μελών του, καθώς μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε σε ένα σημαντικό θέμα που αγγίζει την ασφάλεια των πολιτών και των παιδιών στο μεγαλύτερο, ίσως, σχολικό συγκρότημα της χώρας, το οποίο έχει και σοβαρά θέματα σχεδιασμού, συντήρησης και παλαιότητας.

Όπως όλοι γνωρίζουν, η αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών κτιρίων είναι συγκεκριμένη, όπως και το ποιος και πώς λαμβάνει αποφάσεις λειτουργίας τους – ή παύσης. Καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει. Εμείς δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, το ΤΕΕ θα κάνει την επιστημονική δουλειά του, καθώς έχουμε αποδείξει ότι πάντα το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί.

Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν σε αυτόν τον δρόμο, δεν θα μπούμε σε διαδικασία δηλώσεων, διαλόγου ή αντιπαράθεσης με κανέναν».