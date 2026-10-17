Σοφία Ζαχαράκη από το Δουβλίνο: Η ελληνική εκπαιδευτική ατζέντα στον ευρωπαϊκό διάλογο, με το βλέμμα στην Προεδρία του 2027

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Η Υπουργός Παιδείας προήδρευσε ομάδας εργασίας και ανέδειξε τις ελληνικές πρωτοβουλίες για το Νέο Λύκειο, τις βασικές δεξιότητες, την τεχνητή νοημοσύνη, την επαγγελματική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων

Με ενεργό συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της εκπαίδευσης, σημαντικές θεσμικές επαφές και την παρουσίαση των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων της Ελλάδας ολοκληρώθηκε η διήμερη παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2026 στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η ελληνική συμμετοχή, όπως σημειώνει ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς η Ελλάδα, μαζί με την Ιρλανδία και τη Λιθουανία, συγκροτεί την τριάδα διαδοχικών Προεδριών που διαμορφώνουν το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα της περιόδου Ιουλίου 2026 – Δεκεμβρίου 2027.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών, η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, οι προκλήσεις του δημογραφικού, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η διάγνωση και πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας

Ιδιαίτερη σημασία είχε η διμερής συνάντηση της Σοφίας Ζαχαράκη με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Roxana Mînzatu.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του 2027, με έμφαση στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στη σύνδεση των εκπαιδευτικών διαδρομών με τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη ενίσχυσης και ουσιαστικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και στην προσαρμογή της διδασκαλίας στις σύγχρονες ανάγκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για την καλύτερη χαρτογράφηση των αναγκών σε δεξιότητες και τη διαμόρφωση σύγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Η Υπουργός παρουσίασε πρωτοβουλίες που προωθούνται στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη των Επαγγελματικών Ακαδημιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ακαδημία Φαρμάκου στην Τρίπολη, οι νέοι οδηγοί κατάρτισης, καθώς και νέες μελέτες για τις ανάγκες σε δεξιότητες και την ενίσχυση των βασικών γραμματισμών. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ουσιαστικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της παραγωγής και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει στην Ελλάδα μέσω της διαδικασίας Peer Counselling, αναφερόμενη στον Εθνικό Διάλογο για την εκπαίδευση και στις αλλαγές που εξετάζονται για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.

Από την πλευρά της, η Roxana Mînzatu αναφέρθηκε στο νέο ευρωπαϊκό Πακέτο για την Εκπαίδευση (Education Package), το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2026 και αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής για την «Ένωση Δεξιοτήτων» (Union of Skills).

Το νέο πακέτο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εκπαιδευτικών υποδομών. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση αναδείχθηκε επίσης η σημασία των Ευρωπαϊκών Συμμαχιών Σχολείων (European School Alliances), ως πεδίου ενίσχυσης της συνεργασίας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων μεταξύ σχολικών μονάδων διαφορετικών κρατών-μελών.

Από τα αποτελέσματα PISA στις αλλαγές στο ελληνικό σχολείο

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, η Σοφία Ζαχαράκη συμμετείχε στη συζήτηση για τα αποτελέσματα PISA 2025 και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση των ελληνικών σχολείων που συμμετέχουν στη διεθνή αξιολόγηση και στη σταδιακή αλλαγή της στάσης απέναντι στη διαδικασία, επισημαίνοντας τη σημασία της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της διδασκαλίας και των μαθησιακών επιδόσεων.

Παράλληλα, ανέδειξε τις ιδιαίτερες συνθήκες του ελληνικού σχολικού χάρτη, από τα ολιγομελή τμήματα σχολείων απομακρυσμένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών έως τα πολυμελή τμήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πρόκειται για διαφορετικές εκπαιδευτικές πραγματικότητες, που απαιτούν κατάλληλες παρεμβάσεις και ουσιαστική υποστήριξη, με κοινή επιδίωξη να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο μεγαλώνουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τις αλλαγές που προωθούνται στην Ελλάδα, με τα 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών, την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου από τον Σεπτέμβριο του 2027 και την ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών.

Για τη φιλαναγνωσία και τις σχολικές βιβλιοθήκες έχει εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 56,21 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία και αναβάθμιση περισσότερων από 1.000 βιβλιοθηκών και τον εμπλουτισμό των συλλογών βιβλίων σε περισσότερα από 8.000 σχολεία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον Εθνικό Διάλογο για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, συνδέοντάς τον με τη συζήτηση για το τι διδάσκεται στο σχολείο, με ποιον τρόπο και πώς εξασφαλίζεται ότι οι μαθητές αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Στο περιθώριο των εργασιών, η Υπουργός είχε επίσης σύντομη συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Andreas Schleicher, με αντικείμενο τη συνεργασία της Ελλάδας με τον Οργανισμό στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και αξιολογήσεων που συμβάλλουν στην αποτύπωση των προκλήσεων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στην τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών πολιτικών, όπως η πρόσφατη έκθεση «Improving Learning Outcomes in Greece» και η μελέτη «Education Policy Review». Η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Η Σοφία Ζαχαράκη στην προεδρία ομάδας εργασίας για την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της Συνόδου, η Υπουργός Παιδείας προήδρευσε ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων εννέα ευρωπαϊκών χωρών, με αντικείμενο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε κάθε στάδιο της ζωής.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, στην ενίσχυση των μαθητών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η ελληνική πλευρά ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης υποστήριξης των μαθητών, της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, με ιδιαίτερη αναφορά σε πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση στη γνώση, όπως τα Τμήματα Ένταξης και το δωρεάν Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόσβαση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, ως θεμελιώδες πρώτο στάδιο της εκπαιδευτικής τους διαδρομής, καθώς και στις αυξημένες ανάγκες στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επισημάνθηκε η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών αναγκών, ώστε κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία από τα πρώτα χρόνια της σχολικής του ζωής.

Τη δεύτερη ημέρα, η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε στην ολομέλεια τα συμπεράσματα των εργασιών της ομάδας, στο πλαίσιο της ανταλλαγής εμπειριών και προτάσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών.

Skills intelligence: Από την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες στις εκπαιδευτικές αποφάσεις

Στη δεύτερη ολομέλεια συζητήθηκε η ενίσχυση του ευρωπαϊκού skills intelligence, δηλαδή της συστηματικής συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων για τις δεξιότητες που διαθέτουν οι πολίτες και εκείνες που χρειάζεται να αναπτύξουν σήμερα και στο μέλλον.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό ελλείψεων και την πρόβλεψη νέων αναγκών, καθώς η τεχνολογία μεταβάλλει με ταχείς ρυθμούς την εργασία και την καθημερινή ζωή.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι αυτή η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Αναφερόμενη στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πληροφόρησης για τις Δεξιότητες, τόνισε την ανάγκη έγκαιρων, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων, με επαρκή περιφερειακή και κλαδική ανάλυση. Επισήμανε ότι τα ευρωπαϊκά εργαλεία πρέπει να συνδέονται με τους υφιστάμενους εθνικούς μηχανισμούς, αξιοποιώντας κοινές μεθόδους και διαλειτουργικά δεδομένα, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε τον συνδυασμό των προβλέψεων για την αγορά εργασίας με την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τη συμβολή εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων και περιφερειακών αρχών.

Στόχος είναι τα ευρήματα να στηρίζουν την ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών, τον σχεδιασμό ειδικοτήτων, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να καλύπτει τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις βασικές, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, ώστε οι αλλαγές να δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, εργασίας και ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία για όλους.

Βασικές και ψηφιακές δεξιότητες σε ένα περιβάλλον δημογραφικών και τεχνολογικών αλλαγών

Στην παρέμβασή της, η Υπουργός ανέδειξε τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των παιδιών που εισέρχονται στην πρώτη τάξη του Δημοτικού έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις βαθιές δημογραφικές αλλαγές τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών στις νέες συνθήκες και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, με αιχμή την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μεταβάλλουν τις ανάγκες σε δεξιότητες με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους στους οποίους παραδοσιακά προσαρμόζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι ο γλωσσικός και μαθηματικός γραμματισμός, καθώς και η επιστημονική σκέψη, αποτελούν το θεμέλιο για την απόκτηση νέων γνώσεων. Μαζί με την κριτική σκέψη και την ικανότητα μάθησης, στηρίζουν τη διά βίου μάθηση, την ενεργό πολιτειότητα και τη δυνατότητα κάθε πολίτη να προσαρμόζεται στις αλλαγές.

Έδωσε επίσης έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό και στην ικανότητα αξιολόγησης της πληροφορίας. Αναφέρθηκε στις ελληνικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών στην τεχνητή νοημοσύνη και στον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης (media literacy) για την αναγνώριση των ψευδών ειδήσεων, καθώς και στην υπουργική απόφαση για τη θέσπιση πλαισίου ηθικής και υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στην ίδια κατεύθυνση, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επικείμενη νομοθέτηση για την απαγόρευση της χρήσης πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία των ανηλίκων και τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με στρατηγικό σχεδιασμό

Η Υπουργός παρουσίασε το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2025–2027 και αναφέρθηκε στον ρόλο του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο οποίο συνεργάζονται τα συναρμόδια Υπουργεία και οι εμπλεκόμενοι φορείς για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών διαδρομών.

Ανέδειξε την αυξανόμενη επιλογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης από τους μαθητές, την ενίσχυση της μαθητείας με τη συμβολή ευρωπαϊκών πόρων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σημασία της παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων.

Υπογράμμισε ότι η σύνδεση του στρατηγικού σχεδιασμού με αξιόπιστα στοιχεία για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη δημιουργία εκπαιδευτικών διαδρομών με ουσιαστική επαγγελματική προοπτική.

Στην Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας και στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Δουβλίνου

Η παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη στο Δουβλίνο περιέλαβε και επίσκεψη στην Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας και στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, με επίκεντρο την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών της ομογένειας.

Η Υπουργός συνομίλησε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, καθώς και με τις αποσπασμένες εκπαιδευτικούς και τον διδάσκοντα του Τμήματος, για τη λειτουργία του σχολείου, τις εκπαιδευτικές του δράσεις και τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα.

Παράλληλα, απένειμε πιστοποιητικά ελληνομάθειας σε μία μαθήτρια και σε έναν γονέα μαθητών του Τμήματος, που πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις, συγχαίροντάς τους για την επιτυχία τους.

Το σχολείο αποτελεί εκπαιδευτική δραστηριότητα της Κοινότητας από το 2003 και λειτουργεί ως αναγνωρισμένο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και εξεταστικό κέντρο ελληνομάθειας. Αυτή την περίοδο παρακολουθούν μαθήματα 150 άτομα, ενώ περίπου 300 ακόμη άτομα από διαφορετικές περιοχές της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει τη λειτουργία του με εκπαιδευτικό υλικό και δύο αποσπασμένες εκπαιδευτικούς, οι οποίες συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς που ζουν στην Ιρλανδία και με τα μέλη της Κοινότητας.

Κατά την επίσκεψη, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, μέσα από την αναγνώριση επτά Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας κατά την περίοδο 2025–2026, στη Λιβύη (Βεγγάζη), στη Γαλλία (Τουλόν–Βαρ και Aix-en-Provence), στην Τσεχία (Πράγα), στη Γερμανία (Νάγκολντ Βάδης–Βυρτεμβέργης), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας) και στην Αρμενία (Ερεβάν). Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της επέκτασης της καταβολής του ειδικού επιμισθίου και στο πέμπτο έτος απόσπασης, καθώς και της έγκαιρης στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και των οικογενειών της ομογένειας.

Ειδικότερα, οι αποσπάσεις 156 εκπαιδευτικών ανακοινώθηκαν ήδη από τον Μάιο, δίνοντας στους ίδιους και στα σχολεία τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δωρεάν παροχή σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, με περισσότερα από 145.000 βιβλία να έχουν τυπωθεί για τις ανάγκες των μονάδων του εξωτερικού.

Η στήριξη αυτή πλαισιώνει το έργο περισσότερων από 750 αποσπασμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και στην ενίσχυση των δεσμών των νεότερων γενεών της ομογένειας με την Ελλάδα.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του σχολείου συνδέει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με το James Joyce Centre, μέσα από τη σύνδεση του έργου του Τζόις με τον Όμηρο και την Οδύσσεια.

Αξιοσημείωτα είναι και τα αποτελέσματα στην πιστοποίηση ελληνομάθειας, καθώς στις εξετάσεις του Μαΐου 2026 πέτυχαν και οι 36 υποψήφιοι που συμμετείχαν.

Η επίσκεψη ανέδειξε τη συμβολή της Ελληνικής Κοινότητας και των εκπαιδευτικών στη διατήρηση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τη σημασία της σταθερής συνεργασίας με την Πολιτεία για την ανταπόκριση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση.

Με το βλέμμα στην ελληνική Προεδρία του 2027

Η συμμετοχή της Σοφίας Ζαχαράκη στην Άτυπη Σύνοδο του Δουβλίνου εντάσσεται στην προετοιμασία της Ελλάδας για την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μέσα από τον κοινό προγραμματισμό με την Ιρλανδία και τη Λιθουανία.

Η χώρα μας επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στις νέες τεχνολογικές και κοινωνικές συνθήκες, με στόχο ισχυρές βάσεις γνώσης και ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης για όλους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στη σύνδεσή της με την απασχόληση, την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έμφαση δίνεται στην έγκαιρη διάγνωση των αναγκών σε δεξιότητες, στην προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης και στη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις, ώστε οι εκπαιδευτικές διαδρομές να ανταποκρίνονται στις νέες παραγωγικές απαιτήσεις και να προσφέρουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, με στόχο περισσότερες δυνατότητες συνέχισης των σπουδών, αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης.

Οι προτεινόμενες ελληνικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν επίσης την ανώτατη εκπαίδευση, το Ευρωπαϊκό Πτυχίο και τη διεθνοποίηση, καθώς και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών και της δημοκρατίας στο σχολείο της ψηφιακής εποχής, με έμφαση στην κριτική σκέψη, την ενεργό πολιτειότητα και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Η ελληνική Προεδρία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 χρόνων του Erasmus, προσφέροντας την ευκαιρία να αναδειχθεί η συμβολή του στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική συνεργασία και στην κινητικότητα, τόσο στην ανώτατη όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.