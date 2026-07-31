«Βροχή» οι καταγγελίες για ελλείψεις πυροπροστασίας σε σχολεία – Πρόστιμα και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι

Ο Γιώργος Καλλιγέρης, μαθητής από τα Χανιά, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς κατάφερε να πετύχει το απόλυτο σε τρία βασικά μαθήματα και να κατακτήσει την πρώτη θέση στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.