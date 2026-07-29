Καταγγελία εκπαιδευτικών: «Με απειλές επιχειρούν συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία»

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Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καταγγέλλει έντονες πιέσεις προς τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα προσπάθεια συγχωνεύσεων και περικοπής τμημάτων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, κατ’ εφαρμογή οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο –όπως υποστηρίζει η ΕΛΜΕ– τη μείωση των εκπαιδευτικών αναγκών μέσω της αύξησης του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Η εκπαιδευτική ομοσπονδία κάνει λόγο για τελεσίγραφα, απειλές προς διευθυντές σχολείων και βιαστική οριστικοποίηση των τμημάτων, παρά το γεγονός ότι εκκρεμούν οι εγγραφές, οι μετεγγραφές και οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συγχώνευση τμημάτων, ζητώντας να εγκριθούν οι σχολικές δομές με βάση τις πραγματικές παιδαγωγικές ανάγκες, να καλυφθούν όλα τα κενά με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

Νέα επιδρομή συγχωνεύσεων και «κοψίματος» τμημάτων από ΥΠΑΙΘΑ, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων και ΔΔΕ Κέρκυρας!

Μεθοδεύουν το στοίβαγμα των μαθητών για να γλιτώσουν προσλήψεις εκπαιδευτικών – Τρομοκρατούν τους Διευθυντές των σχολείων!

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας καταγγέλλει την απαράδεκτη, αυταρχική και προκλητική τακτική που εφαρμόζουν τις τελευταίες ημέρες η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, εκτελώντας πιστά τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας.

Με τελεσίγραφα, «αυστηρές συστάσεις» και απειλές για «υπηρεσιακές συνέπειες» και ελέγχους, εξαναγκάζουν τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων να προχωρήσουν στην κατανομή των μαθητών, με μοναδικό στόχο το κλείσιμο τμημάτων, το στοίβαγμα 26 και 27 παιδιών σε κάθε αίθουσα και την τεχνητή εξαφάνιση των κενών!

Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να βαφτίζουν «παράβαση νομοθεσίας» την ύπαρξη τμημάτων με 12 ή 13 μαθητές —λες και η παιδαγωγική διαδικασία, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η χωρητικότητα των αιθουσών ή οι τοπικές ιδιαιτερότητες είναι “έγκλημα”— προκειμένου να συμπτύξουν τμήματα και να στοιβάζουν τα παιδιά σαν εμπορεύματα.

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Η λογική τους είναι σαφής και επικίνδυνη:

Λογιστική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης: Αντί να στελεχώσουν τα σχολεία με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, στοιβάζουν τους μαθητές στο ανώτατο δυνατό όριο (27 μαθητές), αδιαφορώντας πλήρως για τους όρους διδασκαλίας, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προσσπερνάνε με ευκολία την κατάσταση των κτιρίων και τη χωρητικότητα των αιθουσών, ξεχνώντας, ότι σε πολλά σχολεία του νησιού δεν χωράνε 27 μαθητές σε μια αίθουσα!

Τεχνητή εξαφάνιση μαθητών και κενών: Απαιτούν «εδώ και τώρα» οριστικοποίηση τμημάτων στο myschool, προσπερνώντας προκλητικά το γεγονός ότι εκκρεμούν οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, οι μετεγγραφές, η ένταξη των ανεξεταστέων μαθητών, η οποία βάσει νομοθεσίας ολοκληρώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου! Παράλληλα, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι εγγραφες σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, οι οποίες συνεχίζονται και αυτές τοΣεπτέμβριο.

Με αυτές τις εκκρεμότητες, δημιουργείται μια εντελώς πλασματική εικόνα για τα τμήματα και τους μαθητές, μιας και οι αριθμοί που πιέζουν να δηλωθούν τώρα είναι εικονικοί και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μπάχαλο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Δεν πρόκειται να ανεχτούμε να “σαρδελοποιηθούν” οι μαθητές μας και να καταστρατηγηθούν τα μορφωτικά τους δικαιώματα, για να βγαίνουν οι ανάλγητοι αριθμοί του Υπουργείου. Οι απειλές προς τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων, που καθημερινά δίνουν μάχη σε εγκαταλελειμμένες υποδομές, δεν θα περάσουν!

Απαιτούμε:

Να σταματήσει αμέσως κάθε προσπάθεια συμπύπτυξης/συγχώνευσης τμημάτων. Να μην οριστικοποιηθεί κανένα τμήμα μέχρι το Σεπτέμβρη.

Να εγκριθούν όλα τα τμήματα με βάση τις πραγματικές παιδαγωγικές ανάγκες των σχολείων και των μαθητών.

Μάζικους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών.

Απαιτούμε άμεσα, εντός των επόμενων ημερών, έκτακτη συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη ΔΔΕ Κέρκυρας, προκειμένου να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις και να ανακληθούν οι απαράδεκτες πιέσεις προς τις σχολικές μονάδες.

ΥΓ: Να θυμίσουμε μόνο την περσινή χρονιά, όπου ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών αρχές Αυγούστου και μετά μέσα Αυγούστου, και μετά στο τέλος του μήνα και μετά Αρχές Σεπτέμβρη κοκ, λόγω των συνεχών μεταβολών στη σύσταση των τμημάτων από τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τους ανεξεταστέους, τις αναθέσεις μαθημάτων κλπ.