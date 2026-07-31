Ενοίκια: Τέλος στις πληρωμές με μετρητά – Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

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Από την 1η Οκτωβρίου 2026 όλα τα ενοίκια κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος, με απώλεια επιδομάτων και φορολογικών εκπτώσεων για όσους συνεχίσουν τις πληρωμές με μετρητά.

Τα ενοίκια κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα πρέπει από την 1η Οκτωβρίου 2026 να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο καθεστώς υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Μετά την εξάμηνη αναβολή της εφαρμογής του μέτρου, από την 1η Απριλίου στην 1η Οκτωβρίου, πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρουν ότι δεν προβλέπεται νέα παράταση. Όπως επισημαίνεται, το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, οι υποδομές της ΑΑΔΕ είναι έτοιμες και οι συναλλασσόμενοι είχαν τον απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστούν.

Πώς θα καταβάλλονται πλέον τα μισθώματα

Η υποχρέωση τραπεζικής πληρωμής θα καλύπτει κάθε μορφή μίσθωσης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη ή επαγγελματικό ακίνητο.

Η καταβολή θα μπορεί να γίνεται με τραπεζική μεταφορά, πάγια εντολή ή μέσω e-banking. Η αντίστοιχη τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το αποδεικτικό εξόφλησης του μισθώματος, ενώ οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς.

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Παράλληλα, το ηλεκτρονικό αποτύπωμα κάθε πληρωμής αναμένεται να περιορίσει τις διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών σχετικά με το εάν και πότε καταβλήθηκε το ενοίκιο.

Διασταυρώσεις για τα πραγματικά εισοδήματα από ακίνητα

Στόχος της αλλαγής είναι ο περιορισμός των αδήλωτων μισθωμάτων και των περιπτώσεων στις οποίες δηλώνεται χαμηλότερο ποσό από αυτό που καταβάλλεται στην πραγματικότητα.

Η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να διασταυρώνει τις τραπεζικές κινήσεις με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ, αποκτώντας πληρέστερη εικόνα για τα πραγματικά εισοδήματα από ακίνητα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τις δηλώσεις εισοδήματος, το μέσο δηλωθέν μηνιαίο μίσθωμα βρίσκεται στα 230 έως 240 ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς και κυρίως με τις τιμές στα μεγάλα αστικά κέντρα.

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Τι χάνουν οι ενοικιαστές που πληρώνουν με μετρητά

Η ηλεκτρονική πληρωμή του ενοικίου θα αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και παροχών που συνδέονται με τη μίσθωση κατοικίας.

Οι ενοικιαστές που εξακολουθούν να καταβάλλουν το μίσθωμα «στο χέρι» και δεν πραγματοποιούν τραπεζική πληρωμή θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα, ακόμη και αν πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια.

Παράλληλα, θα χάνουν και το νέο ετήσιο βοήθημα ενός ενοικίου, ύψους έως 800 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και καταβάλλεται σε όσους δηλώνουν κανονικά τις πληρωμές τους.

Οι συνέπειες για ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις

Αντίστοιχες συνέπειες προβλέπονται και για τους ιδιοκτήτες που θα συνεχίσουν να εισπράττουν μισθώματα σε μετρητά.

Συγκεκριμένα, θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια, η οποία χορηγείται χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Για τις επιχειρήσεις, το επαγγελματικό ενοίκιο που δεν έχει καταβληθεί μέσω τραπεζικού συστήματος δεν θα μπορεί να αναγνωρίζεται ως δαπάνη και να αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια

Από τον Ιανουάριο του 2026 έχει προστεθεί στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Τα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις δείχνουν ότι περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια που συνολικά ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Επτά στους δέκα δηλώνουν έως 5.000 ευρώ ετησίως και ακόμη 16% από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Συνολικά, το 87% των ιδιοκτητών εμφανίζει ετήσιο εισόδημα από ακίνητα χαμηλότερο των 10.000 ευρώ.

Περίπου 160.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότεροι από ένας στους δέκα, δηλώνουν εισόδημα από ενοίκια άνω των 10.000 και έως 20.000 ευρώ τον χρόνο.