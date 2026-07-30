«Βροχή» τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις – «Λουκέτο» σε 8 καταστήματα σε τουριστικές περιοχές

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που δηλώνουν νόμιμα την απασχόλησή τους και καταβάλλουν εισφορές μπορούν, μετά τη διακοπή της εργασίας τους, να λάβουν μόνιμη προσαύξηση στη σύνταξή τους, ενώ ήδη περισσότεροι από 10.000 έχουν δει αυξήσεις στις αποδοχές τους.