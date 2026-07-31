Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Η διαδικασία

Πίνακας περιεχομένων

Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή, η προθεσμία για το στεγαστικό επίδομα που δικαιούνται φοιτητές και φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026. Η αίτηση για τη χορήγησή του υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Στόχος, να ενισχυθούν οι οικογένειες όσων φοιτητών σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος (https://stegastiko.minedu.gov.gr) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet (username και password).

Το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει στόχο να ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Νέες δράσεις 48,5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και τη στήριξη των φοιτητών

Πώς ορίζονται οι δικαιούχοι

Όπως σημειώνεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος, η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του φοιτητή και εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με την έδρα του πανεπιστημιακού του τμήματος.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ως «μία πόλη» θεωρούνται και περιοχές που απέχουν λιγότερο από 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, και την Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές και περιοχές που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μίσθωση πρέπει να αφορά ακίνητο εντός της «πόλης» της Αθήνας.

«Σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές ελληνικές οικογένειες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.