Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης: Τα δικαιολογητικά και οι ημερομηνίες υποβολής
Πίνακας περιεχομένων
Από 9 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου η υποβολή των δικαιολογητικών για τη Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης
Ανοίγει η διαδικασία για την έκδοση Βεβαιώσεων Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης για μαθητές και μαθήτριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που κατέκτησαν την 1η, 2η ή 3η θέση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Οι γονείς, κηδεμόνες ή έχοντες την επιμέλεια των μαθητών μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 9 Οκτωβρίου έως και τις 9 Νοεμβρίου 2026.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
α. Αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης (επισυνάπτεται υπόδειγμα),
β. Αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις),
γ. Σχολική Αθλητική Ταυτότητα
- Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες/έχοντες, -ουσες την επιμέλεια των μαθητών/μαθητριών στη διεύθυνση: [email protected]
- Στο πεδίο «Θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφεται: ΒΝ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ_ΑΘΛΗΜΑ (πχ. ΒΝ_ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΤΩ_ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ).
- Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον είναι ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτότυπων εγγράφων, σε μορφή pdf. Ο τίτλος κάθε αρχείου πρέπει να είναι σχετικός με το περιεχόμενό του (ΑΙΤΗΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ).
Το υπόδειγμα αίτησης-βεβαίωσης σε μορφή pdf
Το υπόδειγμα αίτησης- βεβαίωσης σε μορφή DOC
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr