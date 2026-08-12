Βάσεις 2026: Ποιές σχολές κατέγραψαν άνοδο-ρεκόρ

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Σημαντικές μεταβολές καταγράφηκαν στις βάσεις εισαγωγής των Γενικών Λυκείων για το 2026, με ορισμένα τμήματα να εμφανίζουν εντυπωσιακή άνοδο που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε ακόμη και τα 2.500 μόρια.

Στρατιωτικές σχολές και πολυτεχνικά τμήματα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης, ενώ στη δεκάδα συναντώνται επίσης τμήματα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τον χώρο της Υγείας.

Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όπου η άνοδος έφτασε τα 2.695 μόρια στα Σώματα και τα 2.125 στα Όπλα, ενώ ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση σημείωσε και η ΣΜΥΑ στην Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης, με 2.590 μόρια. Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν παράλληλα σε σχολές Μηχανικών, αποτυπώνοντας τις διαφοροποιήσεις που σημειώθηκαν στις φετινές βάσεις.

Τα στοιχεία παρουσιάζει η Ζαμβρακίδου Στεφανία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της Employ Edu – Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, καταγράφοντας δέκα από τις μεγαλύτερες ανόδους στις βάσεις εισαγωγής των ΓΕΛ για το 2026.

Αναλυτικά όσα λέει η Ζαμβρακίδου Στεφανία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας αποκλειστικά στο iPaidia.gr:

Βάσεις: Οι μεγάλοι «κερδισμένοι» του 2026 – Πού ανέβηκε ο πήχης

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για τα Γενικά Λύκεια έφερε σημαντικές ανατροπές, με αρκετά τμήματα να σημειώνουν εντυπωσιακά άλματα μορίων. Η αυξημένη ζήτηση σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, οι μεταβολές στις επιδόσεις των υποψηφίων, αλλά και οι επιλογές στο μηχανογραφικό διαμόρφωσαν ένα ισχυρό ανοδικό ρεύμα σε στρατιωτικές σχολές, πολυτεχνικά τμήματα και σχολές αιχμής.

Παρακάτω παρουσιάζουμε 10 χαρακτηριστικά τμήματα με τις πιο εντυπωσιακές ανόδους στις βάσεις των ΓΕΛ για το 2026:

1. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Σώματα: +2.695 μόρια

Όπλα: +2.125 μόρια Η μεγαλύτερη ανάκαμψη της χρονιάς καταγράφηκε στη Σχολή Ευελπίδων, η οποία μετά από προηγούμενες αυξομειώσεις είδε τις βάσεις της να εκτοξεύονται, σημειώνοντας άνοδο άνω των 2.000 μορίων τόσο στα Σώματα όσο και στα Όπλα.

2. ΣΜΥΑ: Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Άνοδος: +2.590 μόρια Εντυπωσιακό άλμα πραγματοποίησε και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) στο τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή του ενδιαφέροντος για τις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές.

3. Μηχανολόγων Μηχανικών (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Σέρρες)

Άνοδος: +2.450 μόρια Στον πολυτεχνικό τομέα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στις Σέρρες σημείωσε θεαματική αύξηση κατά 2.450 μόρια. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η οποία αναβάθμισε αισθητά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αξία της σχολής στα μάτια των υποψηφίων.

4. Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ψαχνά)

Άνοδος: +1.860 μόρια Το εξειδικευμένο τμήμα του ΕΚΠΑ κατέγραψε σημαντική άνοδο σχεδόν 1.900 μορίων, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη προτίμηση των υποψηφίων για τεχνολογικούς κλάδους αιχμής.

5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Πάτρα)

Άνοδος: +1.805 μόρια Σημαντική ενίσχυση της βάσης του είδε το ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κερδίζοντας πάνω από 1.800 μόρια στη φετινή κατανομή.

6. Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Άνοδος: +1.775 μόρια Η κατασκευαστική ανακάμψη και η ζήτηση στον κλάδο αποτυπώθηκαν καθαρά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πάτρας, το οποίο σημείωσε ισχυρή άνοδο 1.775 μορίων.

7. Σχολή Ικάρων: Ιπτάμενοι

Άνοδος: +1.315 μόρια Η ανοδική τάση των στρατιωτικών σχολών επιβεβαιώθηκε και στη Σχολή Ικάρων, με το τμήμα Ιπταμένων να ανεβαίνει κατά 1.315 μόρια.

8. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Ξάνθη)

Άνοδος: +1.230 μόρια Ένας συνδυαστικός κλάδος μηχανικής και διοίκησης που συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά 1.230 μόρια.

9. Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Άνοδος: +1.160 μόρια Στις ανθρωπιστικές σπουδές, το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έκανε τη δική του θετική ανατροπή, κερδίζοντας 1.160 μόρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

10. Εργοθεραπείας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Κομοτηνή)

Άνοδος: +872 μόρια Τη δεκάδα συμπληρώνει το νεοσύστατο τμήμα Εργοθεραπείας στην Κομοτηνή, το οποίο εδραιώνει τη θέση του στον χάρτη των Επιστημών Υγείας με άνοδο σχεδόν 900 μορίων.

Οι σημαντικές αυτές αυξήσεις αναδεικνύουν τις μετατοπίσεις των προτιμήσεων προς στρατιωτικές σχολές, πολυτεχνικά τμήματα και επαγγέλματα υγείας, υπενθυμίζοντας στους υποψηφίους ότι οι τάσεις των βάσεων απαιτούν πάντοτε σφαιρική αξιολόγηση.