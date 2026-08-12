Voucher παιδικών σταθμών 2026-2027: Τι κάνετε αν υπάρχει λάθος στα προσωρινά αποτελέσματα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων το απόγευμα της Δευτέρας.

Παιδικοί Σταθμοί: Οι γονείς έχουν στη διάθεσή τους μόλις τρεις ημέρες για να ελέγξουν την αίτησή τους και, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, να ζητήσουν την επανεξέτασή της. Η προθεσμία των ενστάσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ενώ οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων αναμένεται να αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου.

Πώς βλέπουν οι γονείς τα προσωρινά αποτελέσματα

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, στο aitisi26.eetaa.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του αιτούντος ή της αιτούσας. Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους, τη συνολική μοριοδότηση, καθώς και τυχόν εκκρεμότητες ή τους λόγους για τους οποίους μία αίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής.

Από 11 έως 13 Αυγούστου οι ενστάσεις

Η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων πραγματοποιείται από την Τρίτη 11 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το σημείο στο οποίο εντοπίζεται το πρόβλημα, ενώ όπου απαιτείται θα πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα επανεξέτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία ημέρα, καθώς η προθεσμία είναι περιορισμένη και η έγκαιρη υποβολή μπορεί να αφήσει περιθώριο αντιμετώπισης ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρχική αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Οι προσωρινοί πίνακες δεν αποτελούν την τελική απόφαση για τη χορήγηση των voucher. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά εάν έχουν καταχωριστεί και αξιολογηθεί σωστά όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν τη μοριοδότηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον έλεγχο:

του οικογενειακού εισοδήματος,

του αριθμού προστατευόμενων ή εξαρτώμενων παιδιών,

της ιδιότητας ανέργου ή εργαζομένου,

της μονογονεϊκής οικογένειας,

της τριτεκνίας ή πολυτεκνίας,

της αναπηρίας γονέα ή παιδιού,

της οικογενειακής κατάστασης,

της ορθότητας των προσωπικών στοιχείων,

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,

της συνολικής μοριοδότησης της αίτησης.

Εάν κάποιο δικαιολογητικό εμφανίζεται ως μη αποδεκτό ή διαπιστωθεί ότι δεν έχει συνυπολογιστεί κάποιο οικονομικό ή κοινωνικό κριτήριο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή ηλεκτρονικής ένστασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων και την εξέτασή τους θα ακολουθήσει η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων στις 17 Αυγούστου 2026.

Τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και οι γονείς θα γνωρίζουν οριστικά το αποτέλεσμα της αίτησής τους για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027.