Σαφάρι φορολογικών ελέγχων πριν τον Δεκαπενταύγουστο – Στο μικροσκόπιο τουριστικές επιχειρήσεις

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Εντατικοί φορολογικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ πραγματοποιούνται κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με επίκεντρο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές.

Η αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενισχυμένη εποπτεία, καθώς τα φορολογικά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντείνουν τους ελέγχους πριν και μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται ταβέρνες, beach bar, καταλύματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων. Οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και ενισχύονται από καταγγελίες τουριστών μέσω της εφαρμογής Appodixi.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα φορολογικά κλιμάκια συνεχίζουν εντατικούς επιτόπιους ελέγχους, δίνοντας έμφαση σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες φορολογικών παραβάσεων στους τομείς της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των τουριστικών υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικά, πρόστιμα έχουν ήδη επιβληθεί σε γνωστό εστιατόριο στη Νάουσα, σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, σε τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και σε δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου.

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ψηφιακά δεδομένα, το φορολογικό ιστορικό των επιχειρήσεων και καταγγελίες πολιτών ως βασικά εργαλεία. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν τον εντοπισμό επιχειρήσεων με αυξημένες πιθανότητες φορολογικής παραβατικότητας.

Περισσότερες από 200.000 καταγγελίες μέσω Appodixi

Έχουν καταγραφεί συνολικά 225.551 καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής Appodixi, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες.

Η πλειονότητα αφορά περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που, ενώ εκδίδονται, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ. Αυτές οι περιπτώσεις υποδηλώνουν πιθανή παρέμβαση στο λογισμικό της ταμειακής ή στη διασύνδεση με το POS.

Οι επώνυμες καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι ανώνυμες χρησιμοποιούνται κυρίως για ανάλυση κινδύνου και σχεδιασμό ελέγχων.

Έλεγχοι με drones και MyCoast σε πάνω από 300 παραλίες

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες με τη χρήση drones και στοχευμένων αυτοψιών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.500 αυτοψίες σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται drones και η ψηφιακή εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες.

Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών περιλαμβάνουν τη Χαλκιδική, την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Καβάλα.

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας.