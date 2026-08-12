Διορισμοί εκπαιδευτικών: Τι ακολουθεί μετά την ανακοίνωση των ονομάτων

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Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, η διαδικασία των μόνιμων διορισμών περνά στα επόμενα κρίσιμα στάδια, μέχρι την ορκωμοσία, την ανάληψη υπηρεσίας και την προσωρινή τοποθέτησή τους.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι νεοδιορισθέντες να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να συμμετέχουν από την αρχή στην προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά.

Το επόμενο βήμα μετά την ανακοίνωση των ονομάτων

Για κάθε νεοδιοριζόμενο αναμένεται αρχικά ο κωδικός εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΑΔ).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έκδοση του ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων, ένα από τα βασικότερα στάδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διορισμού.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Δείτε εδώ όλα τα ονόματα

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης των μόνιμων διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση, προσδιορίζοντας τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι διοριζόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν.

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Το επόμενο στάδιο αφορά την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιορισθέντων.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να παρουσιαστούν εντός των ημερομηνιών που θα καθοριστούν από το ΥΠΑΙΘΑ, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας προχωρά ουσιαστικά η ένταξή τους στις υπηρεσίες στις οποίες διορίστηκαν.

Ακολουθεί η προσωρινή τοποθέτηση

Μετά την ανάληψη υπηρεσίας ακολουθεί η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων, προκειμένου να κατανεμηθούν στις σχολικές μονάδες και τις δομές όπου θα υπηρετήσουν.

Το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα στενό, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στόχος η παρουσία στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου

Βασικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι νεοδιορισθέντες να βρίσκονται στις θέσεις τους από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Έτσι, μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, τα βασικά βήματα που απομένουν είναι η εγγραφή στο ΜΑΔ, η δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, η ενημέρωση για τις ημερομηνίες παρουσίασης, η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας και, τέλος, η προσωρινή τοποθέτηση.