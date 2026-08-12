ΔΥΠΑ: Κλείνουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις εργασίας

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Με την προθεσμία να πλησιάζει, η ΔΥΠΑ ανοίγει 1.000 θέσεις εργασίας για άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 έως 54 ετών, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν μία θέση απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών.

ΔΥΠΑ– Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και η «αντίστροφη μέτρηση» ολοκληρώνεται την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 23:59.

Στόχος του προγράμματος «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25 – 54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων.

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Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε αυτήν τη διεύθυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία (1) αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας μία μόνο κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία (1) Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) τέκνα.

Η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ.

Η επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των δώδεκα (12) μηνών.

Η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, με ανώτατο όριο ένα (1) πρόγραμμα.

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου και

η ατομική δομημένη συνέντευξη.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των εγγράφων αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.