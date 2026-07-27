Βάσεις 2026: Αυτή είναι η σχολή με μόλις τέσσερις εισακτέους

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Οι φετινές Βάσεις Εισαγωγής φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της βιωσιμότητας ορισμένων περιφερειακών πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι θα υποδεχθεί μόλις τέσσερις πρωτοετείς φοιτητές.

Βάσεις 2026 – Η εξέλιξη προκαλεί έντονο προβληματισμό, με το Ίδρυμα να εξετάζει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του Τμήματος και συνολικά των σπουδών που προσφέρει.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προχωρά στην ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων και στην ενίσχυση της διασύνδεσής του με την τοπική κοινωνία και οικονομία, επιδιώκοντας να αναδείξει τον ρόλο του ως μοχλού ανάπτυξης για τη Σάμο και συνολικά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Βάσεις 2026: Οι 50 σχολές κάτω από τα 10.000 μόρια – Αναλυτικός πίνακας

Μόλις τέσσερις εισακτέοι στο Τμήμα Μαθηματικών

Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 εισάγονται μόλις τέσσερις υποψήφιοι.

Η εικόνα αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετά περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα στην προσέλκυση νέων φοιτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την ένταξη του Τμήματος Μαθηματικών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη κίνηση από μόνη της δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς απαιτείται συνολικότερη ανάδειξη των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προοπτικών που προσφέρουν οι μαθηματικές σπουδές.