Τουρισμός για όλους: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις

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Αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» που εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ για δαπάνες διαμονής.

Μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής υποβολής των αιτήσεων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου και έως τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜ.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Ανοιχτές οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου με συγκεκριμένο προγραμματισμό ανά ΑΦΜ:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως και 21 Αυγούστου: όλα τα ΑΦΜ

Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59.

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Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής του vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Εναλλακτικά, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Για την ηλεκτρονική διαδικασία, ο πολίτης θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων με τον μοναδικό κωδικό που αποστέλλεται στο κινητό.

Τι πρέπει να επιλέξει ο δικαιούχος

Κατά τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος επιλέγει ανάμεσα σε Γενική Αίτηση και Αίτηση για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η δεύτερη περίπτωση αφορά ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω είτε του ίδιου του αιτούντος είτε προστατευόμενου τέκνου.

Στη συνέχεια καταχωρίζονται και επιβεβαιώνονται το e-mail και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην επιλογή της περιόδου κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη χαμηλή τουριστική περίοδο, από Οκτώβριο έως Απρίλιο, με αυξημένη επιδότηση, και την υψηλή περίοδο, από Μάιο έως Σεπτέμβριο.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά την περίοδο που δηλώθηκε στην αίτηση.

Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο που επιλέγεται για τις διακοπές.

Για άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με προστατευόμενο τέκνο με αναπηρία προβλέπεται ενίσχυση έως 600 ευρώ κατά τη χαμηλή περίοδο και 400 ευρώ κατά την υψηλή.

Αυξημένα ποσά προβλέπονται επίσης για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα και συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών Ταμείων.

Για τους κληρωθέντες με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Το 70% του προϋπολογισμού για διακοπές εκτός σεζόν

Βασική κατεύθυνση του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση των διακοπών εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Για τον λόγο αυτό, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή περίοδο, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο 30% αφορά την υψηλή περίοδο.

Παράλληλα, τα ποσά της ενίσχυσης είναι υψηλότερα για όσους επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους κατά τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.

Ποιοι μπορούν να είναι δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι του «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα οριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, η δήλωσή τους έχει εκκαθαριστεί έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό φορολογούμενο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων.

Δεν συνυπολογίζεται το επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων μελών, όταν αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδήματος

Τα άτομα με ισχύουσα πιστοποίηση αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι γονείς που έχουν προστατευόμενο τέκνο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά κριτήρια.

Εάν η πιστοποίηση αναπηρίας δεν μπορεί να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά, η αίτηση εξετάζεται αρχικά ως αίτηση γενικής κατηγορίας και επανεξετάζεται σε δεύτερο χρόνο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προσοχή στους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων που διαθέτουν οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να επιλέξουν το σχετικό πεδίο στην αίτηση.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα εξεταστούν για την προβλεπόμενη αυξημένη επιδότηση.

Ποιοι δεν πρέπει να έχουν επιλεγεί σε άλλα προγράμματα

Κατά την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει επιλεγεί ως δικαιούχος στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ ούτε στον γ’ κύκλο του «Τουρισμός για Όλους 2025».

Παράλληλα, δηλώνει ότι το ποσό της ψηφιακής κάρτας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής και ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να αναληφθεί σε μετρητά.

Προσοχή στην οριστική υποβολή

Μετά τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι απαραίτητο να επιλεγεί το πλήκτρο «Υποβολή», προκειμένου η αίτηση να θεωρηθεί ολοκληρωμένη.

Μία αίτηση που έχει ήδη υποβληθεί επιτυχώς μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ νέου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, απαιτείται νέα οριστική υποβολή.