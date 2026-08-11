Διορισμοί εκπαιδευτικών: Δείτε εδώ όλα τα ονόματα

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Μόνιμοι διορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 103319/Ε1/30-07-2026 (ΦΕΚ 38/τ. ΑΣΕΠ/04-08-2026, ΑΔΑ: 9ΘΧ346ΝΚΠΔ-ΔΤΣ) Υπουργικής απόφασης -πρόσκλησης, διορίζονται:

1.421 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 (Γ΄ 3363/2026) και 4ΕΑ/2025 (Γ΄ 2251/2026), όπως ισχύουν, εκ των οποίων:

287 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

στην 1.090 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

στη 44 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

και

3.368 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (Γ΄ 1851/2024, διόρθωση σφάλματος στο Γ΄ 2024/2024), 2ΓΕ/2023 (Γ΄ 2415/2024 και Γ΄2416/2024) και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 2362/2025), εκ των οποίων:

2.403 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

στην 890 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και

στη και 75 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία.

Επισημαίνεται ότι, ελλείψει υποψηφίων, δε κατέστη εφικτή η κάλυψη όλων των θέσεων που διατέθηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί για τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Ο πίνακας διορισμών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ

Ο πίνακας διορισμών Γενικής Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ

Ο πίνακας διορισμών σε Μουσικά Σχολεία

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 103542/Ε4/31-07-2026 (ΦΕΚ 39/τ. Α.Σ.Ε.Π./04-08-2026 – ΑΔΑ: Ψ58446ΝΚΠΔ-03Π) Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 2ΕΑ/2025 και 1ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ αντίστοιχα, διορίζονται 470 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές διορισμού (για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ.

Με τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου στο οποίο θα αναφέρεται η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Ο πίνακας των ονομάτων