Βάσεις 2026: «Καμπανάκι» για την υποβάθμιση των Παιδαγωγικών Τμημάτων

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Τον έντονο προβληματισμό του για τη σημαντική πτώση των βάσεων εισαγωγής στα Παιδαγωγικά Τμήματα εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.), με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η εικόνα που διαμορφώθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο, αλλά αποτυπώνει τη σταδιακή απώλεια της ελκυστικότητας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και την υποβάθμιση των Παιδαγωγικών Σχολών, καλώντας την Πολιτεία να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αναβάθμιση του κλάδου.

Στην επιστολή του, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. επισημαίνει ότι οι βάσεις εισαγωγής του 2026 αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως αναφέρει, η σημαντική πτώση που καταγράφηκε σε πολλά Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας αποτελεί το πιο σαφές μήνυμα ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χάνει σταδιακά την ελκυστικότητά του, οδηγώντας τα Παιδαγωγικά Τμήματα σε πρωτοφανή υποβάθμιση.

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Ο Σύλλογος σημειώνει ότι πίσω από κάθε χαμηλή βάση εισαγωγής βρίσκεται αφενός ένας νέος που δεν επέλεξε να ακολουθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και αφετέρου μια Πολιτεία που, όπως υποστηρίζει, δεν κατάφερε επί σειρά ετών να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να εμπιστευτούν το μέλλον τους στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη μακροχρόνια εργασιακή ανασφάλεια που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί, με χιλιάδες αναπληρωτές να μετακινούνται κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές της χώρας χωρίς σταθερότητα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Σύμφωνα με τον ΠΑ.ΣΥ.Ν., η ανασφάλεια, οι ελλείψεις προσωπικού, οι δυσκολίες της καθημερινότητας στα σχολεία, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και οι οικονομικές απολαβές που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες λειτουργούν αποτρεπτικά για τους υποψηφίους.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, όπως αναφέρει, συστηματική απαξίωση του ρόλου του εκπαιδευτικού στον δημόσιο διάλογο. Αντί να αναδεικνύεται η σημασία της προσφοράς του, υποστηρίζει ότι συχνά αμφισβητείται το έργο του, ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει παραμένουν χωρίς ουσιαστικές λύσεις. Κατά τον ΠΑ.ΣΥ.Ν., αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολοένα και λιγότεροι μαθητές να επιλέγουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα ως πρώτη επιλογή.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, στην καλλιέργεια αξιών, στη στήριξη παιδιών με διαφορετικές ανάγκες, στην ενίσχυση της συμπερίληψης και στη θεμελίωση της γνώσης και της δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. τονίζει ότι μια τόσο κρίσιμη αποστολή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επάγγελμα μειωμένου κύρους.

Ο Σύλλογος καλεί το Υπουργείο Παιδείας, τα Πανεπιστήμια και συνολικά την Πολιτεία να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με έναν συνολικό σχεδιασμό και όχι μόνο μέσα από την ετήσια ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Όπως επισημαίνει, απαιτούνται πολιτικές που θα αναβαθμίσουν τις Παιδαγωγικές Σπουδές, θα αποκαταστήσουν το κύρος του εκπαιδευτικού, θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, θα ενισχύσουν οικονομικά τους νέους εκπαιδευτικούς, θα περιορίσουν την εργασιακή ανασφάλεια και θα δημιουργήσουν πραγματικά κίνητρα ώστε περισσότεροι μαθητές να επιλέγουν συνειδητά τις Παιδαγωγικές Σχολές.

Καταλήγοντας, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. χαρακτηρίζει την πτώση των βάσεων ως ζήτημα εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι όταν οι άριστοι μαθητές δεν θεωρούν πλέον την εκπαίδευση ελκυστική επαγγελματική επιλογή, οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές στα σχολεία των επόμενων δεκαετιών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η επένδυση στην εκπαίδευση ξεκινά από την επένδυση στους ανθρώπους που θα τη στελεχώσουν, ενώ οι βάσεις του 2026 αποτελούν, κατά τον Σύλλογο, ένα «ηχηρό καμπανάκι» για το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης, το οποίο η Πολιτεία οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη.