ΝΕΕΣ προσλήψεις σε Δήμο για αποφοίτους Λυκείου και Γυμνασίου – Αιτήσεις
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ΑΣΕΠ– Σε οκτώ προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Σίφνου, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε υποψηφίους κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.
Οι 8 θέσεις εργασίας
Η προκήρυξη αφορά συνολικά οκτώ θέσεις στις ακόλουθες ειδικότητες:
ΔΕ Οδηγών: 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης: 6 θέσεις
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.
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Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ» και να την καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη υπογραφή από δημόσια αρχή.
Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
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Δήμος Σίφνου
Απολλωνία Σίφνου
Τ.Κ. 84003, Ν. Κυκλάδων
Υπόψη κ. Κορακή Νίκου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22843 60311
Μέχρι πότε οι αιτήσεις
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να καταθέσουν την αίτησή τους έως και την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.
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