Βάσεις 2026: Μεγάλο χάσμα στα Παιδαγωγικά – Οι σχολές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες βάσεις

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Δύο διαφορετικές «ταχύτητες» καταγράφουν οι Βάσεις 2026 στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας, καθώς τα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης διατηρούν υψηλές βάσεις εισαγωγής, την ώρα που αρκετά περιφερειακά τμήματα κινούνται αισθητά χαμηλότερα.

Η διαφορά μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης βάσης φτάνει τα 6.100 μόρια, αποτυπώνοντας το χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στα κεντρικά και τα περιφερειακά ιδρύματα.

Παρά τη σημαντική απόκλιση στις βάσεις, τα στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων δείχνουν ότι όλα τα βασικά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης κάλυψαν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεών τους. Η εικόνα αναδεικνύει ότι, εκτός από τις επιδόσεις των υποψηφίων, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων εξακολουθούν να παίζουν η γεωγραφική θέση των σχολών, το κόστος φοίτησης και οι επιλογές των υποψηφίων.

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ΕΚΠΑ και ΑΠΘ στην κορυφή των βάσεων

Την υψηλότερη βάση μεταξύ των Παιδαγωγικών Τμημάτων κατέγραψε το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, το οποίο διαμορφώθηκε στα 15.950 μόρια, καλύπτοντας και τις 162 διαθέσιμες θέσεις.

Ακολούθησε το αντίστοιχο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βάση 15.800 μόρια και επίσης πλήρη κάλυψη των 162 εισακτέων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των υποψηφίων προς τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, με βάση 14.800 μόρια, ενώ ακολούθησαν το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο με 14.550 μόρια και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ με 14.175 μόρια.

Ιδιαίτερα κοντά κινήθηκε και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο διαμορφώθηκε στα 14.100 μόρια.

Χαμηλότερες βάσεις στα περιφερειακά τμήματα

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ρεθύμνου διαμορφώθηκε στα 12.875 μόρια, ενώ ακολούθησαν η Φλώρινα με 12.430 μόρια και η Αλεξανδρούπολη με 12.400 μόρια.

Στα 12.425 μόρια διαμορφώθηκε η βάση του Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο.

Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκαν τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα της Ρόδου. Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης είχε βάση 10.950 μόρια, ενώ το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού υποχώρησε στα 9.850 μόρια, καταγράφοντας τη χαμηλότερη βάση μεταξύ όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας.

Παράλληλα, το Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας διαμορφώθηκε στα 10.675 μόρια.

Κάτω από τις 10.000 μονάδες, αλλά με πλήρη κάλυψη των θέσεων

Παρά τη βάση κάτω από το όριο των 10.000 μορίων, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Ρόδου κάλυψε το σύνολο των 259 διαθέσιμων θέσεων.

Αντίστοιχα, πλήρης ήταν και η κάλυψη των θέσεων στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ρόδου, όπου εισήχθησαν 313 φοιτητές, καθώς και στο Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων, το οποίο υποδέχεται 232 νέους φοιτητές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χαμηλότερη βάση εισαγωγής δεν συνεπάγεται απαραίτητα μειωμένο ενδιαφέρον, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν στο σύνολό τους.

Η γεωγραφία επηρεάζει τις βάσεις

Η εικόνα των Βάσεων 2026 επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές των υποψηφίων δεν καθορίζονται αποκλειστικά από το γνωστικό αντικείμενο των σχολών.

Η πόλη φοίτησης, το κόστος στέγασης και οι συνθήκες διαβίωσης φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των βάσεων, δημιουργώντας έναν χάρτη δύο ταχυτήτων στα Παιδαγωγικά Τμήματα: υψηλό ανταγωνισμό στα μεγάλα αστικά κέντρα και αισθητά χαμηλότερες βάσεις στην περιφέρεια, χωρίς όμως να παρατηρείται αδυναμία κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων.